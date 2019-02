Die Reddit-Community hat wieder zugeschlagen – und es ist (mal wieder) sehr rührend. Gerade verbreitet sich der Brief eines 86-Jährigen in dem beliebten Online-Forum. Es geht um einen VHS-Player (ja, die gibt's immer noch) und nie gesehene Videoaufnahmen. Reddit-User "MarshmallowMatt" hat das Foto eines Briefes gepostet und über seinen Eintrag "Ich verkaufe auf Ebay und hatte heute das hier im Briefkasten" geschrieben. In dem Brief bedankt sich der Käufer eines VHS-Players für seinen Kauf und die Abwicklung.

Erster Ebay-Kauf und gleich ein Volltreffer

In dem Brief erklärt der Absender, dass er kürzlich alte Videokassetten gefunden habe und sehen wollte, was sich auf den Bändern befindet. Weil er aber keinen Player besaß, habe er zum ersten Mal in seinem Leben Ebay besucht und das Angebot für den VHS-Player gefunden. Von seinem Kauf sowie der unkomplizierten Abwicklung war der Mann offensichtlich sehr begeistert. "Der Artikel wurde nach wenigen Tagen verschickt" und der Player sieht "neu und unbenutzt" aus. Das Kurz-Urteil des 86-jährigen Ebay-Erstkäufers: "Amazing". Dann beschreibt der Mann, dass er einige Startschwierigkeiten mit dem Gerät hatte, diese aber auf seine eigenen technischen (Un-)Fähigkeiten zurückzuführen gewesen sei.

Nie gesehene Aufnahmen bringen 86-Jährigen zum Schwärmen

Richtig schön wird es, als der Verfasser des Dankesbriefs beschreibt, welche Videokassetten er sich angeschaut und was er dabei gefühlt habe. "Ich habe 25 Jahre alte Bänder von einer Party zum Beginn meiner Rente gesehen. Die hatte ich nie zuvor gesehen. Was waren wir jung", so der 86-Jährige über sein Erlebnis. Danach habe er eine VHS-Kassette seiner Hochzeit gesehen. Die Aufnahmen hätten seine ganze Familie und Freunde gezeigt, von denen viele nicht mehr lebten. Danach folgten VHS-Kassetten vom Ski-Urlaub, dem Heranwachsen der Kinder, Reisen und – wie er selbst schreibt – am Wichtigsten: dem sanften Altern seiner Familie.

Nicht zuletzt wegen all dieser Erlebnisse und der wachgerufenen Erinnerungen bedankt sich der Käufer ganz herzlich bei dem Verkäufer des VHS-Players. Er habe gedacht, dass es den Ebayer freuen würde, wenn er davon berichte, wie viel Freude ihm das Gerät gemacht habe. Beachtliche 160.000 Upvotes und 2000 Kommentare hat der Post bekommen und ihn so zu einem der beliebtesten Reddit-Einträge der vergangenen Tage gemacht.