Noch immer schlägt der Auftritt von Ida-Marie, Tochter der AfD-Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst, hohe Wellen. Bei einem Poetry Slam in Speyer hatte das Mädchen zwei Gedichte mit rassistischen Inhalten vorgetragen – und damit für viele Diskussionen gesorgt. (Was die 14-Jährige beim Poetry Slam vorgetragen hat, erfahrt ihr hier.) Die Veranstalter drehten der 14-Jährigen während ihres Vortrags sogar kurzzeitig das Mikrofon ab. Nach lauten Protesten aus dem Publikum durfte sie ihren Wortbeitrag dann doch noch beenden. Der Gewinner des Poetry Slams zum Thema "Zivilcourage" sollte über die Lautstärke des Publikums ermittelt werden. Ida-Marie hätte gemessen daran eigentlich gewinnen müssen. Doch die Veranstalter entschieden sich anders. (Was die Veranstalter zu ihrer Entscheidung sagen, erfahrt ihr hier.)

AfD-Politikerin Nicole Höchst antwortet schriftlich auf Interviewfragen

Insbesondere in den sozialen Medien gab es im Anschluss an die Veranstaltung für die Entscheidung der Veranstalter viel Lob, aber auch harsche Kritik. Besonders Ida-Maries Mutter, die AfD-Politikerin Nicole Höchst, machte sich auf Twitter und Facebook für ihre Tochter stark. NEON hat am Morgen des 4. Oktober versucht, ein Telefoninterview mit Nicole Höchst zu führen. Das war, so hieß es aus der zuständigen Pressestelle, aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Stattdessen wurde darum gebeten, die Fragen schriftlich via E-Mail an Frau Höchst zu schicken. Dem Wunsch sind wir nachgekommen, obwohl wir in einem Telefoninterview gerne Nachfragen formuliert hätten.

Höchst zum Poetry Slam in Speyer: "Meine Tochter hat wirklich viel Mut bewiesen"

Zu den Vorgängen in Speyer sagt Frau Höchst, dass ihre Tochter "wirklich viel Mut" bewiesen habe. Genauso wie ihr großer Bruder werde Ida-Marie wegen der AfD-Mitgliedschaft ihrer Mutter "sehr gemobbt". Auch deshalb habe sie sich danach gesehnt, ihrem Frust "vor möglichst vielen Zuschauern" Luft zu machen. Zu der Reaktion ihrer Tochter erklärt die AfD-Bundestagsabgeordnete, dass die 14-Jährige wütend darüber sei, dass ihr jetzt "alle Schuldgefühle einreden wollen".

"Mit der Strophe über den Umgang mit AfDlern hat sie ja geradezu eine prophetische Gabe bewiesen, denn in der Zwischenzeit ist unmittelbar nach dem Gedichtwettstreit mein Haus mit Hassparolen beschmiert worden", sagt Nicole Höchst. Über die Graffiti-Attacke hatte Höchst auch schon auf Twitter berichtet. Ob die Schmierereien tatsächlich eine Reaktion auf die Wortbeiträge ihrer Tochter beim Poetry Slam sind, ist allerdings unklar.

Jeglicher zeitliche & kausale Zusammenhang mit dem Auftritt meiner Tochter beim Couragebündnis ist natürlich rein zufällig.🤔 Die modernen Nazischergen beschmieren anderer Leute Häuser. Liebe Regierenden der Stadt #Speyer, stolz auf Eure 'Jugendarbeit'...? https://t.co/sMny0IeDMc pic.twitter.com/codCGfW8OU — Nicole Höchst, MdB (@Nicole_Hoechst) October 1, 2018

Auf die Frage, ob sie selbst in die Erstellung der Poetry-Slam-Texte ihrer Tochter eingebunden gewesen sei, erklärt Höchst, dass sie ihre Tochter "auf Nachfrage beraten habe". Allerdings habe sich das auf "Versmaß und Reime" und die Übersetzung des Ave Angela ins Lateinische beschränkt.

Wer denkt, diese junge Dame ließe sich von wem auch immer instrumentalisieren, hat dies noch nicht versucht

Die umstrittenen Gedichte ihrer Tochter habe sie vorab gezeigt bekommen. Sie habe mit Stolz auf die Beiträge und den Mut ihrer Tochter, "auch für ihre Meinung einzutreten, auch wenn sie nicht dem politischen Mainstream entspricht", reagiert. Dass sie selbst als Erwachsene ihre minderjährige Tochter für ihre Interessen instrumentalisiert habe, weist die AfD-Politikerin entschieden zurück. "Wer denkt, diese junge Dame ließe sich von wem auch immer instrumentalisieren, hat dies noch nicht versucht. Ich erziehe meine Kinder zu mündigen, selbstdenkenden Bürgern, die ihre Zukunft aktiv mitgestalten", so Höchst.

Sorgen, dass die Texte dem Ansehen der Partei schaden, hat Höchst nicht. Ihre Tochter habe auf der Bühne "nur für sich selbst gestanden" und der Auftritt habe nichts mit ihr oder der AfD zu tun. "Dass meine Tochter für mein parteipolitisches Engagement in Geiselhaft genommen wird, halte ich für mehr als unfair", sagt Höchst abschließend zu dem Poetry Slam von Speyer.