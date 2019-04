View this post on Instagram

Mitten in der Nacht Ansage gemacht Instagram macht Welle und die AFD schiebt Hass Video gesehn von so ‘nem Bastard Was, wer ist Andreas Winhart Winhart, schickt den Hund in Quarantäne Sie nenn‘ mich Löwin guck ma meine Mähne Ich bin ne süsse doch ich kann heut hart sein Das sind nur paar Zeilen und du kannst den Part teilen Fick deine dumme Partei Du bist ein Dreckschwein und ich will nicht mal in die Charts rein Promo juckt mich nicht, das ist so brutal denn auf Netflix bin ich international Fick die AFD Bruder Fick die Afd Fick die Afd Fick die Afd Brauch keine Promo Du bist nur ein Hurensohn Meine Netflix Gage ist dein ganzer Lebenslohn Dieser Bastard ist nicht mal ein Mann Mach doch ne Anzeige, juckt nicht mal lan