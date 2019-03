Fristlose entlassung

Gekündigter Arbeitnehmer ab 01.03.2019 war in der Probezeit ,hat sich in der Kündigungsfrist per tel Krank gemeldet und ich als Arbeitgeber nach 11 Tagen noch keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommen. Kann ich ihm jetzt per brief fristlos entlassen und mit welchen Datum