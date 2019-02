Erst im Januar diesen Jahres wurde ein absurder Fall vor dem Verwaltungsgericht in München verhandelt: Ein junger Mann aus dem Rheinland hatte die bayrische Stadt Eichstätt verklagt, weil die Frauenparkplätze am Naturpark Altmühltal Männer wie Frauen diskriminieren würden. Dominik B. findet, die Parkplätze würden suggerieren, Frauen könnten nicht so weit laufen und seien schutzbedürftig. Die Klage ist ein Schlag ins Gesicht für alle Frauen, die schon einmal mit einem unguten Gefühl durch eine dunkle Tiefgarage oder ein Parkhaus gehen mussten.

Denn ja: Diese Parkplätze sind nun mal für die Sicherheit der Frauen da. Sie sind oft besser beleuchtet, besser überwacht oder nah am Ausgang. Dass das in seinen Augen Schutzbedürftigkeit ausdrückt und er das als Schwäche auslegt, ist zynisch. Guess what: Wir Frauen würden auch lieber keinen Schutz brauchen müssen, wir wollen lieber eine Gesellschaft, in denen Frauen keine Angst mehr haben müssen, überfallen oder vergewaltigt zu werden. Aber das ist leider nicht die Realität.

Reddit-User versteht Frauenparkplätze nicht

Aktuell kam das Thema nun wieder in einem Reddit-Thread auf. Ein 22-Jähriger kann nicht verstehen, wieso es an seinem Arbeitsplatz Parkzonen gibt, die ausdrücklich für Frauen reserviert sind – auf einem pinken Metallschild, wie er betont. "Lasst mich eines klarstellen, ich bin nicht wütend deswegen, ich glaube nur einfach nicht an diese Ritterlichkeit", schreibt er. "Ich habe sogar meine Verlobte zu Hause gefragt, um eine weibliche Meinung zu bekommen. Sie sagte, sie findet es dämlich."

Mit dieser "Ritterlichkeit", wie er es nennt, schlägt er mit seinem Hackebeil in eine altbekannte Kerbe. Wieso denken manche Männer, es würde bei dieser Thematik darum gehen, dass Männer sich irgendwie für die Frauen "opfern" oder sie retten sollen? Wir wollen einfach nur einen sicheren Heimweg! Denkt wirklich jemand, es würde Frauen einen Vorteil bringen, dass viele von ihnen in ständiger Angst leben? Wir würden auch lieber auf Frauenparkplätze verzichten. Wer diese Parkplätze als Privileg der Frauen oder Diskriminierung gegen Männer versteht, verschließt die Augen vor einem riesigen Problem, das nicht erst im Parkhaus beginnt.

Auf Reddit wurde die angestoßene Diskussion zum Glück schnell von den anderen Usern mit Realität erstickt. Die meisten sind sich einig: Diese Parkplätze sind zur Sicherheit von Frauen da – und das ist gut so.

Sind Frauenparkplätze diskriminierend?

Dominik B. aus dem Rheinland hat mit seiner Klage übrigens Recht bekommen – auch wenn man bei der Stadt ziemlich schockiert über die Klage war. Trotzdem müssen die Schilder nun gegen solche ausgetauscht werden, auf denen klar wird, dass es sich bei den Frauenparkplätzen lediglich um eine Empfehlung, nicht um ein Verbot für Männer handelt. In meinen Augen ist das absolut lächerlich. Wenn ein Mann meint, unbedingt auf dem gut ausgeleuchteten Platz direkt am Ausgang parken zu müssen, dann soll er halt. Auch Männer dürfen schließlich Angst vor einem Überfall haben. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamtes von 2017 (Jahrbuch Band 2 – Opfer) ist es sogar wahrscheinlicher, dass Männer Opfer von Gewalttaten werden. In der Hinsicht sind wir uns vielleicht sogar einig, lieber Herr B.

Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass besonders Frauen Angst vor sexuellen Übergriffen haben müssen. Die PKS zeigt, dass bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung der Anteil von weiblichen Opfern bei 92,9 Prozent liegen. Die Orte, an denen Frauen generell angegriffen werden, sind in 25,8 Prozent der Fälle öffentliche Orte – in 2,7 Prozent Parkplätze oder Parkhäuser. Das belegt eine umfassende Studie zu Gewalt gegen Frauen vom Familienministerium aus dem Jahr 2004. Übrigens: In Eichstätt hatte man die Frauenparkplätze eingerichtet, nachdem unmittelbarer Nähe eines großen städtischen Parkplatzes eine Frau vergewaltigt worden war. Ob mit einer Klage wegen Diskriminierung durch ein paar Schilder wirklich irgendwem geholfen ist, scheint mir sehr fraglich.