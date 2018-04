Ein Beruf auszuüben, der sowohl finanzielle Absicherung garantiert und gleichzeitig auch Berufung ist, ist heutzutage eine echte Herausforderung. Nicht wenige Arbeitnehmer starten deshalb ihre Karriere noch einmal komplett von vorn, obwohl sie sich eigentlich schon in einem Job eingelebt haben – so wie Davide Iovinella.

Allerdings hat der 24-Jährige einen Karriereweg eingeschlagen, den wohl die wenigsten machen würden. Der Italiener hat seinen Job als Fußballer aufgegeben, um Pornodarsteller zu werden. Das berichtet nun die britische Zeitung "The Sun". Der Grund für seinen eher ungewöhnlichen Wechsel sei demnach vor allem Geld gewesen.

Einer von 3000 Bewerbern

Iovinella spielte für den italienischen Verein ASD Calcio Pomigliano in der Serie D (die vierte italienische Liga, Anm. d. Red.). Das Gehalt, was er dort verdiente, reichte dem Innenverteidiger allerdings nicht aus. Deshalb suchte er nach einem Job, bei dem er sich etwas dazu verdienen konnte. Schließlich stieß er dabei auf ein Casting zu einem Porno-Film. Er bewarb sich als einer von 3000 Menschen und wurde für die Rolle ausgewählt.

Es gab nur ein Problem: Die Produktionsfirma saß in Budapest. Er musste also eine Entscheidung treffen: Entweder er hängt seine Fußballschuhe an den Nagel oder er lehnt die Rolle doch noch ab. Er entschied sich für Erstes und dreht seitdem unter dem Künstlernamen Davide Montana Erwachsenen-Filme. Ganz aufgegeben hat er den Fußball aber noch nicht. "Es wäre ideal, einen Verein hier in Ungarn zu finden", erzählt Iovinella der " Sun".

Nicht der Fußballer, der Pornostar wird

Der Italiener ist kein Einzelfall. Mit Jonathan de Falco verdient ebenfalls ein ehemaliger Profi nun sein Geld in der Pornoindustrie. Der heute 33-Jährige musste seine Karriere 2010 vorzeitig wegen einer Kopfverletzung beenden. Schließlich entschied er sich aus Geldnot, Schwulenpornos zu drehen – und wurde zu einem der meistgefragten Darsteller der Szene. Das Fußball-Magazin "11 Freunde" widmete ihm sogar vor einigen Jahren eine ausführliche Reportage.