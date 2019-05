Wer an Millennials denkt, denkt an Avocado-Brote, Yoga und zottelige Bärte. Wir gehen auf wilde Festivals, trinken Kaffee mit Hafermilch und ziehen uns modisch an.

Doch das ist noch längst nicht alles, was sich hinter der Generation Y verbirgt: die Millenial-Trends sind vielseitig!

Arbeitest du am Sonntag ab, was in der Woche liegenbleibt oder gehst du gemütlich brunchen? Ziehst du dich Vintage oder eher minimalistisch an? Und greifst du morgens zum grünen Smoothie oder doch lieber zum Kaffee? Unser Test verrät, ob du zur Avocado-Fraktion, den Bitcoin-Vertrauern, den Millennial-Pinks oder den Polyamorie-Fans gehörst.

Welcher Millennial-Trend bist du wirklich? Hier im Test findest du es heraus: