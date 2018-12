Gregor Gysi schreibt Brief an die Bravo

Dass Dr. Gregor Gysi hochoffiziell einen Brief an die Bravo schreibt, kommt wohl auch nicht alle Tage vor. Am 5. Dezember war es aber soweit. Der 70-jährige Politiker der Linkspartei wandte sich an "Bravo"-Chefin Yvonne Huckenholz. Sein Anliegen: Er war Moderator in einem Gespräch mit dem deutschen Schauspieler Lars Eidinger (bekannt unter anderem aus "Babylon Berlin" und "Tatort"). In dem Gespräch, so schreibt es Gysi in dem Brief, habe Eidinger den Wunsch geäußert, einmal auf einem Poster der Jugendzeitschrift abgebildet zu sein. Leichtfertig habe der Politiker dem Schauspieler seine Hilfe zugesagt.

Auch Politiker des Deutschen Bundestages haben BRAVO-Posterwünsche😃 Gregor Gysi fightet für ein Poster von Schauspieler... Gepostet von BRAVO am Mittwoch, 19. Dezember 2018

Gregor Gysi an die Bravo: "Mir fällt nichts anderes ein, als dieses Schreiben an Sie"

Und ein Gregor Gysi hält sein Wort offenbar. Obwohl Lars Eidinger, auch das schreibt der Linken-Politiker in dem Brief, ihn gewarnt habe, dass "sich die Begeisterung vielleicht beim jungen Bravo-Publikum mit ihm auf dem Poster in Grenzen halte", hielt Gysi an seinem Vorhaben fest. "Ich erwiderte, dann müsse das Publikum einfach einmal durch", so der 70-Jährige in dem Brief, den die "Bravo" zwei Wochen später auf Facebook veröffentlichte. Und die Macher der Zeitschrift ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen und starten ein Twitter-Voting. User können jetzt darüber abstimmen, ob es ein Poster mit Lars Eidinger geben soll – oder nicht. Dazu schrieb die "Bravo" auf Facebook: "Gregor Gysi fightet für ein Poster von Schauspieler Lars Eidinger."

25 kmh Lars Eidinger und Bjarne Mädel SpotOnNews

"Bravo" antwortet auf Gysi-Brief – der macht auf Instagram die Runde

Eidinger teilte auf Instagram sowohl den Facebook-Post der "Bravo", als auch die Antwort der Redaktion. Darin bedankt Chefin Yvonne Huckenholz sich zunächst für den Brief des Politikers und erklärt dann: "Sie ahnen es bereits – Stars wie Lisa und Lena oder die Bangtan Boys liegen bei unserer jugendlichen Zielgruppe aktuell etwas weiter vorn, wenn es um die beliebtesten Künstler auf Postern geht. (...) Ich gebe es zu, es kommt selten vor, dass wir eine Anfrage von einem Mitglied des Deutschen Bundestags erhalten." Weiter steht darin, dass man den Brief über die sozialen Kanäle veröffentlichen werde und die Follower über die Anfrage abstimmen lasse.

Der Post erfreut sich auf dem Instagram-Kanal von Lars Eidinger großer Beliebtheit. Seine Fans – und das war zu erwarten – fordern natürlich das "Bravo"-Poster des Schauspielers. Manche gehen sogar soweit und wollen ein Starschnitt (mehrteilige Posterreihe). Auch Sophia Thomalla outete sich als Eidinger-Fan und kommentierte auf dessen Instagram-Profil: "Das Poster brauche ich! 😱 let's vote." Die Twitter-Abstimmung läuft noch einen Tag. Mittlerweile haben über 4500 Menschen teilgenommen, 87 Prozent wünschen sich ein Eidinger-Poster ...

