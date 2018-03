Ich sag's mal gleich vorweg: Ich würde es wie Tom Kaulitz machen. Ich würde auch mit Heidi Klum rumknutschen. Sind wir doch einmal ehrlich: Die Frau sieht gut aus, hat eine super Figur und ist erfolgreich. Natürlich ist das sehr oberflächlich. Nur ihren Charakter kann ich nicht beurteilen, ich kenne Frau Klum nicht privat.

Allerdings kann ich beurteilen, was viele Kronleuchter in den sozialen Netzwerken von sich geben. "Milf", "sie ist viel zu alt", "er gönnt sich" – solche Aussagen sind keine Seltenheit bei Facebook und Co. Nur frage ich mich, wieso das immer noch so ist. Warum ruft bei einigen Menschen bei solchen Meldungen immer noch das 20. Jahrhundert an? Wen juckt es, dass die Frau 16 Jahre älter ist? Anscheinend zu viele.

Ich würde es auch machen!

Da sind nun vermutlich zwei Prominente frisch zusammen oder haben irgendetwas am Laufen. Da finde ich es völlig legitim, darüber zu berichten. Denn es interessiert ja, wie man merkt, viele Menschen. Nur hat der Altersunterschied nichts damit zu tun – oder seh' ich das falsch? Was ist denn bitte so schlimm daran, dass sich eine Frau mit Mitte 40 mit einem Ende 20-Jährigen zusammentut? Schließlich ist es ja umgekehrt auch kein Problem. Also, ich finde das überhaupt nicht verwerflich.

Ganz im Gegenteil, ich würde es auch machen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich auf ältere Frauen stehe, sondern weil mir das Alter völlig egal ist. Denn es gibt aus meiner Sicht viel wichtigere Dinge, die entscheiden, ob ein Mensch attraktiv ist oder nicht: Das fängt mit der emotionalen Intelligenz an. Also, wie empathisch und einfühlsam eine Person ist. Das geht weiter mit dem Intellekt. Kann ich mich mit diesem Menschen unterhalten oder sind die Gespräche so tiefsinnig wie eine RTL-Doku-Soap? Und es endet mit der Attraktivität. Treffen diese ganzen Punkte auf eine Frau zu, die 20 oder 30 Jahre älter ist als ich, dann sollte das Alter doch nicht der Punkt sein, an dem eine mögliche Beziehung scheitert!?

Hoffentlich ist es in 30 Jahren nicht mehr so

Liebe kennt keine Grenzen und kein Alter. Und ja, das schreibt der Typ, der gerade einmal 22 Jahre alt ist. Aber wenn ihr euch daran jetzt aufhängt, dass ich so jung bin, dann habt ihr das Ganze davor nicht verstanden. Es geht nämlich nicht ums Alter, sondern darum, etwas zu respektieren. Da können sich einige aus dem konservativen Lager und der älteren Generation gerne etwas abschauen. Denn ich wünsche mir, dass ich in 30 Jahren, wenn ich in dem Alter der jetzt so "weisen und neunmalklugen Erwachsenen" bin, nicht mehr so etwas lesen muss. Dann ist es hoffentlich normal, wenn eine Heidi Klum mit einem Tom Kaulitz rumknutscht.