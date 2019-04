Immer wenn man denkt, man hätte die verrückteste Bridezilla-Geschichte schon gehört, kommt eine Geschichte wie diese daher: Eine 25-Jährige, die vor knapp zwei Monaten geheiratet hat, berichtet auf Reddit davon, wie eine ihrer Brautjungfern angeblich die ganze 30.000 Dollar, das sind circa 26.500 Euro, teure Hochzeit versaut habe. Der Grund ist allerdings ziemlich absurd.

Zuallererst: Die Planung der Hochzeit habe drei Jahre in Anspruch genommen, schreibt sie. Bei der Zeremonie gab es sechs Leute auf jeder Seite des Altars neben dem Brautpaar. Als sich die Braut, die sich auf Reddit selbst "IgnoredBride" nennt, damals verlobt habe, seien die meisten ihrer Brautjungfern "sehr single" gewesen – inklusive Anna, dem "Star dieser Geschichte". Zwei waren in einer Langzeitbeziehung, also habe sie ihnen ein "Plus Eins" für die Hochzeit gewährt. Anna habe sich darauf beschwert und wollte auch jemanden mitbringen dürfen, da sie damals eine lose Affäre mit jemandem hatte.

Wie eine Brautjunger die ganze Hochzeit versaut hat

Ihre eigene Mutter habe sie dann überredet, jeder eine Begleitung zu erlauben. Vier Monate vor der Hochzeit habe Anna dann den Typen geheiratet, den sie damals schon gedatet hatte, und war da schon im zweiten Monat schwanger. Ihren Ehemann habe sie dann natürlich zur Hochzeit der "IgnoredBride" mitgebracht, obwohl die Braut ihn noch nicht kennengelernt hatte UUUUND sie habe eine andere Brautjungfer, die keinen Partner hatte, überredet, einen von Annas Freunden als ihr "Plus Eins" mitzunehmen. Alles, um angeblich die Braut in den Schatten zu stellen.

Auch Anna sei wie die Braut 25 Jahre alt und in der Kultur des Ehemannes der "IgnoredBride" sei eine Schwangerschaft vor Ende 20/Anfang 30 quasi eine "Teenager-Schwangerschaft". Deswegen habe Anna alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Na klar! Da ist natürlich die Schwangere Schuld und nicht die angeblich konservative Verwandtschaft. Dazu habe Anna auch noch eine so "lebendige Persönlichkeit und eine Art, jeden um sie herum in den Schatten zu stellen." WIE KANN SIE NUR! Anna, sei gefälligst nicht du selbst!

Das Fass zum Überlaufen hat dann scheinbar noch ihr "unglaublich attraktiver" Ehemann gebracht. Jeder habe auf der Hochzeit nur über Annas Schwangerschaft, ihre Hochzeit, ihr Leben und ihren "unglaublich attraktiven" Ehemann gesprochen. "Sogar in der Schlange hätten die Leute gefragt, wer diese 'strahlende Frau' sei", schreibt sie. "Als sie getanzt haben, waren alle Blicke auf sie gerichtet." Ach, und dann sei da noch die Sache mit dem reingeschmuggelten "Plus Eins" gewesen: Annas Freund stellte sich als schwul heraus und habe den Bruder der "IgnoredBride" abgeschleppt und ihn somit als ebenfalls schwul geoutet. "Ein großer Skandal."

Das Urteil der Reddit-User

Die Ende der Geschichte: Die Braut verließ tränenüberströmt ihre eigene Hochzeit und ließ sich auch beim Brunch am nächsten Morgen nicht mehr blicken. "Ich kann nicht mal die Hochzeitsfotos anschauen ohne zu weinen", schreibt die Braut auf Reddit. "Ich bin keine Bridezilla, aber das war zu viel des Guten. Es fühlte sich eher wie Annas Hochzeit an." Der Grund, warum sie die Story bei Reddit gepostet hat, ist, dass sie sich fragt, ob es okay ist, dass sie findet, Anna schulde ihr eine Hochzeit und habe all das mit Absicht getan, weil die Braut sie damals bei den Einladungen beleidigt habe.

Das Urteil der Community ist eindeutig: Sie ist selbst das Arschloch. (Der Thread heißt: "Am I the Asshole?") Wir finden: Es ist schon ziemlicher Mist, wenn ein anderes Paar als das, das gerade heiratet, im Mittelpunkt steht – aber liegt das Problem dann nicht eher bei den Gästen, falls die Braut nicht vollkommen übertrieben hat? Freunde und Familie sollten ihre Aufmerksamkeit auf die Hochzeit legen – und nicht auf ein fremdes Pärchen.