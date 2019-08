Sie hat seidiges, kastanienbraunes Haar und große, haselnussbraune Augen. Sie selbst ist nicht groß, nur 1,66 Meter, modelt aber dennoch gelegentlich. Im Plus-Size-Bereich – denn Júlia del Bianco aus Sao Paulo in Brasilien hat einen Taillenumfang von 100 Zentimetern und trägt Kleidergröße 44. Das an sich ist nichts Ungewöhnliches, 44 ist eine der meistgekauften und -getragenen Größen in Deutschland. Was aber selten vorkommt, ist, dass jemand mit Júlias Maßen professionell Ballett tanzt.

Ballerinas müssen schlank sein? Nein!

Die Gründe dafür sind vielfältig. Ob sie valide sind, ist allerdings fraglich. Ein häufiges Argument für sehr schlanke Ballett-Tänzerinnen ist, dass nur so die Grazie und Leichtigkeit des Tanzes wirklich sichtbar würden. Diese Behauptung widerlegt jemand wie Júlia del Bianco problemlos. Dann wieder heißt es oft, auf der Bühne müssten alle Tänzerinnen möglichst gleich aussehen – gleich groß, gleich schlank, mit der gleichen Frisur. Diese Ansicht sorgte in den letzten Jahren für viel Kritik, da ihretwegen viele hochtalentierte Ballerinas mit schwarzer Haut oder asiatischem Aussehen trotz ihres Könnens keine Engagements bekamen. Tänzerinnen wie Misty Copeland rüttelten energisch an dieser Regel, und rissen sie recht erfolgreich nieder.

Was bleibt da noch, um fülligeren Frauen das Tanzen auszureden? Wie so oft, wenn es um Kritik an Plus Size geht, werden gesundheitliche Sorgen vorgeschoben. So heißt es, zwischen vielen begeisterten Kommentaren, unter einem YouTube-Video, das Júlia beim Spitzentanz zeigt: "Du bist sehr hübsch und augenscheinlich eine großartige Tänzerin, aber bitte, bitte, bitte arbeite an deiner Waden- und Knöchelmuskulatur, bevor du weiterhin auf der Spitze tanzt." Weil jemand, der mehr wiegt als die Durchschnittsballerina, keine starken Muskeln haben kann? Júlia antwortet selbst auf diesen Kommentar. Freundlich, aber mit harten Fakten.

Júlia ist Profi und weiß, was sie kann

"Ich bin 31 und tanze Ballett, seit ich drei Jahre alt bin. Ich habe nie damit aufgehört und tanze inzwischen verschiedenste Stile. Ich habe einen Abschluss in Tanz an der Staatlichen Universität von Campinas, einer der wichtigsten Universitäten Brasiliens. Ich bin heute Ballett-Trainerin und Pilates-Lehrerin. Außer Ballett, modernem Tanz und Jazz Dance mache ich regelmäßig Pilates und Yoga. Also ist alles prima mit meinen Waden und Knöcheln und ich bin absolut in der Lage, sofort zu erkennen, wenn dem nicht so wäre. Aber danke für die Komplimente!"

Was die energiegeladene Brasilianerin dem Rest der Welt zeigt: Wer etwas liebt, muss und sollte sich nicht durch sein Gewicht davon abhalten lassen. Auch, wenn es in jeder Hinsicht anstrengender wird, als es für schlanke Mitmenschen wäre. Auch, wenn man ständig Ablehnung und blöde Sprüche entgegengebracht bekommt. Júlia del Bianco trainiert hart für ihre Leidenschaft und sie weiß genau, dass sie gut ist. Auf ihren Social-Media-Kanälen, vor allem bei Instagram, bekommt sie immer wieder Rückmeldungen von Menschen, denen sie die Augen geöffnet hat. "Du bist so eine Inspiration!", schreibt da jemand. Oder: "Meine Kinder haben das hier gerade gesehen, und jetzt wollen sie auch Tanzen lernen."