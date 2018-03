Und immer wenn wir glauben, alles schon gehört zu haben, belehrt Jodel uns eines Besseren. Denn wo anonym gepostet werden kann, wird kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Von extra-eiweißreichen Shakes bis Drogerie-Fetische ist in dieser Woche alles dabei. Und sogar Jogi Löw scheint einen kleinen Gast-Beitrag veröffentlicht zu haben …

Das Jodel-Glossar



Für alle Neu-Jodler oder die, die sich nie zu fragen trauten: Hier noch ein kurzes Glossar, denn bei den App-Nutzern hat sich eine eigene Sprache etabliert.

OJ = Original-Jodler, der den Beitrag verfasst hat

Lörres = Penis

Mörres = Vagina

DLRH = steht für "Den Lörres reinhämmern" und damit für Geschlechtsverkehr

DLRGH = steht für "Den Lörres reingehämmert" und meint den vollzogenen Geschlechtsverkehr

m = männlich

w = weiblich

Kik= meint nicht den Discounter, sondern die Chat-App, in der ebenfalls viele Jodler unterwegs sind



Habt ihr einen besonders lustigen Jodel-Beitrag gesehen? Dann schickt ihn uns gerne an leseraufruf@stern.de. Betreff: "Best of Jodel"!