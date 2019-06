Es ist Sonntagmorgen. Du stellst dir viele Fragen: Was will ich essen? Wo ist mein Handy? Und wieso habe ich eigentlich solche Kopfschmerzen? Die eine Sache, um die du dir jetzt keinerlei Gedanken machen willst, ist allerdings diese: Was ziehe ich an?

Keine Sorge. Wir stehen hinter dir und nehmen dir diese schwierige Entscheidung mit einem nur für dich kreierten Test ab. In der Kategorie Sonntags-Outfit treten an: Die Jogginghose, die kurze Hose, der Onesie, die Jeans, die Unterhose und die Trainingshose (die, die man tatsächlich zum Sport anzieht). Beantworte uns diese fünf Fragen und wir sagen dir, welches Outfit du am Sonntag tragen solltest!