Nach dem Champions-League-Triumph von Madrid rang Jürgen Klopp um die richtigen Worte. Das 2:0 im Finale gegen Tottenham sei von beiden Mannschaften nicht das beste Spiel gewesen, sagte er, aber diesmal war sein FC Liverpool am Ende die glücklichere Truppe: "Ich finde keine Worte, ich bin sprachlos. Ich war in so vielen Finals und habe sie verloren. Das ist für meine Familie, für die Fans. Sie mussten so lange leiden."

Was für ein Unterschied zur Niedergeschlagenheit des vergangenen Jahres, als ein ziemlich ebenbürtiger LFC mit 1:3 gegen Real Madrid unterlag, auch weil dem damaligen Keeper Loris Karius zwei groteske Patzer unterlaufen waren! Oder? Nun, nicht alles war in der Siegesnacht von Madrid anders als damals in Kiew.

Jürgen Klopp und Campino: Duett Nr. 2

Denn Jürgen Klopp hat wieder gesungen, und zwar gleich mehrfach. Im letzten Jahr hatte ein heiteres, offenbar zu weit vorgerückter Stunde aufgenommenes Gesangsvideo von Jürgen Klopp mit Campino und Johannes B. Kerner die Runde gemacht.

Diesmal legte der Trainer schon kurz nach dem Spiel im Interview mit Jan Åge Fjørtoft los. In Anspielung auf den sechsten Landesmeisterpokal für Liverpool wandelte er den Salt 'n' Pepa-Klassiker "Let's Talk About Sex" ganz leicht ab:

"Let's talk about six baby." 😂🎵



JURGEN KLOPP IS THE GREATEST MAN ON THE ENTIRE PLANET. pic.twitter.com/BRAnvTi8r4 — Anfield HQ (@AnfieldHQ) 1. Juni 2019

Später kam es dann auch noch zur Reunion mit Kumpel Campino, als der Song aus dem vergangenen Jahr entsprechend umgedichtet wurde:

Keine Frage: Jürgen Klopp hat sich nach seinem ersten Champions-League-Titel standesgemäß durch die Nacht gesungen.