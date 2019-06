Jetzt können sie beim FC Bayern München wenigstens sagen, dass sie in der Champions League gegen den späteren Sieger ausgeschieden sind. Trotzdem zeigt der Verlauf dieser Saison und all ihrer Geschichten, welche Welten wirklich zwischen dem neuen europäischen Titelträger und dem deutschen Rekordmeister liegen. Nicht nur fußballerisch. Sondern vor allem, was die verantwortlichen Persönlichkeiten betrifft.

Gerade hat Karl-Heinz Rummenigge dem "Spiegel" ein Interview gegeben. Und natürlich hat der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern auch diese Chance verstreichen lassen, sich bei seinem Trainer Niko Kovac für die unsägliche Behandlung der vergangenen Wochen zu entschuldigen. Stattdessen erklärt Rummenigge sich einmal mehr mit dem ewig gestrigen Münchner Mantra, dass in diesem Verein nur der Erfolg zähle, er sei "Teil unserer Klub-DNA." Die alte Platte halt.

Jürgen Klopp, seine "Boys" und der "Spirit"

Anstelle einer anständigen Entschuldigung bei Kovac sagt Rummenigge bloß, und es liest sich beinahe herablassend: "Ich wollte ihm nicht wehtun." Besser als mit diesen Aussagen könnte der Bayern-Zampano den Unterschied zum FC Liverpool des Jürgen Klopp nicht illustrieren. Denn selbstverständlich ist der Erfolg auch ein großer Teil von Klopps DNA. Wer aber gestern nach dem Sieg im Finale gegen Tottenham die innigen Jubelszenen zwischen dem Trainer, seinem Staff und den Spielern gesehen hat, bekam einen starken Eindruck von dem besonderen "Spirit" dieses Teams, den sowohl Klopp als auch seine "Boys" in Interviews immer wieder predigen – einem Spirit, von dem die selbstsüchtige Besetzung des aktuellen Bayern-Kaders nur träumen kann.

Es ist eine Mentalität, die der frühere Mainzer und Dortmunder vorlebt. Insbesondere in den letzten Wochen, in denen unverbesserliche Journalisten ihm immer wieder dieselben stumpfen Fragen zu seinem vermeintlichen Final-Fluch stellten, drehte Klopp den Scheinwerfer routiniert zur Seite: Es gehe nicht um ihn, sondern nur um seine Jungs, für die es ihn nach einer sensationellen Saison wahnsinnig freuen würde. In Zeiten extremen Erfolgsdrucks – denn nichts anderes hat der favorisierte FC Liverpool in den vergangenen Wochen zwischen der knapp verpassten Meisterschaft und dem Finale der Champions League verspürt – machte Klopp die Menschlichkeit zum beherrschenden Thema und setzte damit, wenn auch unbewusst, einen Kontrapunkt zur seelenlosen Erfolgsbeschwörung beim FC Bayern.

Es ist der Grundstein, auf dem seine Erfolgsgeschichte beim FC Liverpool basiert. Natürlich hat der Verein viele Millionen in die Hand genommen, um sukzessive Schwachstellen im Kader auszumerzen, unter anderem musste der Unglückstorwart des vergangenen Champions-League-Finals, Loris Karius, dem Brasilianer Allison Becker weichen. Am Ende geht es um Punkte und Titel, ein Premier-League-Titelaspirant ist sicher keine Hippie-Kommune. Und trotzdem schafft es Jürgen Klopp auf glaubwürdige Weise, dem dreckigen Millionengeschäft des Profifußballs auf unkonventionelle Art ein wenig Wärme einzuhauchen, zu der erfolgreiche Trainerkollegen wie Pep Guardiola, José Mourinho oder Louis van Gaal nie in der Lage wären.

Klopp will kein Menschenfänger sein

Klopp wehrt sich gegen den oft verwendeten Begriff "Menschenfänger", der tatsächlich immer ein bisschen nach Sekte klingt. Er wolle niemanden fangen. Stattdessen appelliert er an die gegenseitige Verantwortung, innerhalb der Mannschaft, in der Kabine, aber auch im Alltag. Im Leben gehe es immer um menschliche Beziehungen, hat er in einem Interview gesagt. Wer nur für sich selbst Verantwortung tragen wolle, der müsse alleine im Wald oder auf einem Berg wohnen. Ansonsten trage man immer ein wenig Verantwortung – schon wenn man einen Raum mit Menschen betrete, beeinflusse man automatisch die Stimmung in diesem Raum.

Und deshalb wähle er seine Spieler nicht ausschließlich nach ihren Qualitäten als Kicker aus, sondern auch danach, ob sie menschlich nach Melwood, jenem berühmten Trainingsgelände des FC Liverpool, passen, wo laut Klopp inzwischen jeder Spieler jeden Namen jedes Angestellten kenne. Was passiert, wenn eine auf diese Weise zusammengestellte, extrem homogene Truppe ins Rollen gerät, was so eine Einheit bewegen kann, wurde in dieser Saison nicht nur im Jahrhunderthalbfinale gegen den FC Barcelona deutlich.

Ein Lehrstück in moderner Menschenführung

Der Erfolg von Klopp ist ein Lehrstück in Sachen moderner Menschenführung, von dem die Bayern, aber auch wir alle etwas lernen können: Beim FC Liverpool geht es um gegenseitigen Respekt und Empathie, um extreme Hingabe, aber auch um die Fähigkeit zur realistischen (Selbst-)Einschätzung. Der Fußball sei keine Frage von Leben und Tod, hat Liverpools Trainerlegende Bill Shankly einmal gesagt, er sei viel ernster. Jürgen Klopp predigt mit seiner Haltung gerne das Gegenteil: Titel und Triumphe sind eine feine Sache, aber es gibt Wichtigeres.

Eine humanistische Haltung, der in hysterischen Zeiten wie diesen eine besondere Bedeutung zukommt. Deshalb sollten wir uns nicht nur als Fußballfans über Jürgen Klopps ersten Titel mit dieser fantastischen Mannschaft freuen. Sondern in erster Linie als Menschen.