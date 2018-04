O #TBT de hj vai ser do feriado top que passei em Escarpas do Lago! Agradeço a todos de coração pelas msgs de preocupação!! Pensei mto antes de vir aqui escrever e me expor, mas quem me conhece sabe que eu sou um livro aberto e não sou de guardar nada pra mim. Gosto de festas, gosto de beber(às vezes até de mais) e quem anda cmg sabe mto bem que a única coisa que faço é BEBER e só. Bom..mas isso não é o importante pq as únicas pessoas que devo satisfação e que realmente me importam são minha família e meus amigos de verdade, e o resto como já diz..é resto! Mais uma vez vou explicar aqui pra quem continua preocupados...Eu não bebi nada daquele copo pq estava no final da festa e o copo já estava vazio, ou seja nada me aconteceu. Sim, fico feliz que o vídeo está repercutindo de uma forma positiva, como um alerta para todos tomarem mais cuidado com seus copos, inclusive eu. Aposto que assim como minha mãe a mãe de todo mundo já avisou mil vezes para tomarem cuidado com os copos, eu achava ela exagerada!rs...mas não é exagero, pq a gente sempre acha que com a gente isso nunca vai acontecer, mas a verdade é que pode sim acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Acho que cada um faz e usa o que bem intender, mas a partir de que seja por vontade própria. Bom é isso...ahh mais uma coisa pra quem tem coragem de fazer comentários do tipo..tá na balada, tá dançando, tá bebendo, tá de roupa curta, ela não presta, e merece levar um boa noite Cinderela...Aqui o boa noite Cinderela pra vocês!!🖕🏼💋 #aloiradocopo

