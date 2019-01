Erst seit ein paar Tagen ist das Dschungelcamp 2019 vorbei und wir vermissen es jetzt schon schmerzlich. Um die Zeit bis zur nächsten Dschungelekelprüfung zu überbrücken, haben wir hier eine kleine, aber feine Geschichte aus Japan für euch. Sie handelt von einem Mann, der Insekten nicht nur liebend gerne isst, sondern sich auch sexuell zu ihnen hingezogen fühlt.

Von vorne: Shinohara Yuta ist ein junger Mann aus Japan. Er ist Entomophagist, was bedeutet, dass er gerne Insekten isst. Nicht etwa, weil Sonja Zietlow und Daniel Hartwich ihn dazu zwingen, sondern weil sie ihm besonders gut schmecken. Tatsächlich hat er sich zu einem richtigen Connaisseur entwickelt, der die Krabbeltiere nicht etwa einfach in die Pfanne haut, sondern richtige Gerichte aus verschiedenen gemischten Insektensorten kreiert.

Shinohara Yuta mag Insekten nicht nur, er LIEBT sie!

In einem Interview mit dem beliebten Youtube-Kanal "Asian Boss" verrät er, dass Insekten ihn bereits sein Leben lang faszinieren, er sich aber lange nicht getraut habe, anderen von seiner Leidenschaft zu erzählen – aus Angst vor Ausgrenzung. Doch nun scheint er darüber hinweg zu sein, schwärmt ausgiebig von seinem Hobby, welches auch darin besteht, in seinem Lieblingsbaum zu schlafen und sich in Blätter einzubuddeln.

Außerdem berichtet er im Interview, er habe einst eine Liebesbeziehung mit einer Kakerlake namens Lisa geführt, die er aus Afrika erworben hatte. Auf die Frage, ob er mit seiner Freundin habe kommunizieren können, sagt er: "Es kann sein, dass ich es mir eingebildet habe. Aber dadurch, dass ich mich ihr irgendwann sehr nahe fühlte, hatte ich das Gefühl, mit ihr kommunizieren zu können." Über ein glückliches Jahr habe er eine Beziehung mit ihr geführt, bis eine "Trennung durch Tod ihrerseits" erfolgt sei. "Der Tag, an dem sie starb, war sehr schwer für mich", verrät er. "Dann habe ich sie gegessen, als Andacht, damit sie in meinem Herzen und meinem Körper weiterleben kann."

"Keine Frau war so attraktiv wie meine Kakerlake"

Das alles mag wie ein Witz klingen, doch das sei keineswegs der Fall, so Yuta: "Ich meinte das alles 100 Prozent ernst." Er habe in der Zeit keinerlei Beziehungen zu menschlichen Frauen gepflegt, denn "keine Frau war so attraktiv wie Lisa." So generell sei Lisa seine "erste große Liebe" gewesen. Er habe sich immer wieder vorgestellt, wie es wohl sei, mit ihr zu schlafen: "Ich stellte mir eine Welt vor, in der Kakerlaken so groß wie Menschen sind oder ich kleiner bin."

Ob er inzwischen eine neue hat, die sein Herz zum Krabbeln bringt, ist nicht bekannt.