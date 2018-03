"Ich habe einen Traum", sagt die kleine Yolanda. Auf der Bühne vor dem Kapitol in Washington spricht sie die Worte, die vor ihr schon einmal ein sehr berühmter Amerikaner fast an gleicher Stelle gewählt hatte. Der Traum von Martin Luther King Jr.

war 1963 das Ende jeglicher Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen in den Vereinigten Staaten. Yolanda ist die Enkeltochter des berühmten Bürgerrechtlers - und ihr Traum handelt vom Ende des Schusswaffenmissbrauchs in den USA: "Dass genug genug ist", sagt sie vor einer halben Million Menschen auf der Pennsylvania Avenue, das sei ihr Traum.

Yolandas starke Botschaft ist nicht die einzige an diesem historischen Tag, Mit dem "March for Our Lives" hat die wahrscheinlich größte Protestbewegung seit dem Vietnamkrieg ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Es ist nicht nur die schiere Masse der Teenagerbewegung, die sich seit dem Massaker an einer Schule in Parkland formiert hat, die größten Respekt verdient - es ist auch die emotionale und kreative Weise, mit der die jungen Menschen in Amerika protestieren.

"I have a dream that enough is enough." -Yolanda Renee King, granddaughter of Martin Luther King Jr. #MarchForOurLives pic.twitter.com/gD5V8bQl1I — March For Our Lives (@AMarch4OurLives) 24. März 2018

"March for our lives": "Genug ist genug!"

Wir haben eine Auswahl der genialsten Schilder und Sprüche zusammengestellt - stellvertretend für Abertausende weitere wie jenen einer Protestantin in Washington, auf deren Schild zu lesen stand: "Das Einzige, was in den USA leichter zu kaufen ist als eine Waffe, ist der Präsident."

"Die Anzahl der Einschusslöcher in diesem Poster ist die Anzahl, die abgefeuert werden kann in der Zeit, die es braucht, um es zu lesen."

Tatsächlich Pullitzer-Preis-verdächtig: "Ich kann nicht mal Erdnussbutter mit in die Schule nehmen."

This kid wins the sign game #marchforourlives pic.twitter.com/yCqrChwf9J — Rachel Larose (@rachelrose094) 24. März 2018

"Als ich gesagt habe, dass ich lieber sterben würde als in den Matheunterricht zu gehen? Das war Übertreibung, ihr Arschlöcher"

Die ganze Problematik mal bildlich dargestellt.

"Schoolhouse Glock" - (un)nützes Wissen: Die Glock ist eine sehr populäre Selbstladepistole, die um 1980 vom österreichischen Ingenieur Gaston Glock entwickelt wurde.

I love this sign and I wonder if it would trigger @DLoesch. #MarchForOurLives pic.twitter.com/QDU4rVDGk6 — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) 24. März 2018

Ein Grabstein für die US-Waffenorganisation NRA.

This kid was *surrounded* by people wanting a picture of his sign. #MarchForOurLives pic.twitter.com/XtQbUOZVKL — Nathalie Baptiste (@nhbaptiste) 24. März 2018

"Wenn wir Standardtests machen müssen, sollten Waffenbesitzer das auch."

Wut im klassischen New-York-Style.

Here is a very supportive pup toting a simple statement while marching with her humans today. 14/10 #MarchForOurLives pic.twitter.com/BID54BRiCw — WeRateDogs™ (@dog_rates) 24. März 2018

Tierischer Protest: "Mehr Hunde, weniger Waffen."

Unterstützung aus Sydney: "Von all den Dingen, die dich in Australien töten können - ein Amokschütze ist nicht darunter."

A World War II veteran who fought with General Patton at the Battle of the Bulge,, my Dad will be 100 years old this year. He supports the #MarchForOurLives. pic.twitter.com/WzRDqmKV86 — Corinne LaPook (@CorinneLaPook) 24. März 2018

"Hört auf unsere Kinder", sagt dieser 99-jährige Weltkriegsveteran.

In diesem Sinne: