Hier wird Jazell Barbie Royale zur Miss International Queen gekührt. In ihren Augen ist das nicht nur ein Sieg für sie selbst, sondern für alle Transsexuellen. "Dies ist ein großartiger Moment für uns alle. Es ist ein Sieg für uns, für alle transsexuellen Menschen. Es zeigt, dass wir gleichberechtigt sind. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber wir sind auch schon sehr weit gekommen." Schon seit 14 Jahren kommen jedes Jahr Transsexuelle aus aller Welt zu dem Beauty-Contest zusammen und begehen die bunte Show in der thailändischen Küstenstadt Pattaya. Der Wettbewerb ist damit der größte seiner Art. Neben der Gewinnerin aus den USA ging der zweite Platz an eine Thailänderin und der dritte an eine Chinesin: "Ich möchte noch sagen - wenn du transsexuell bist, hab keine Angst. Du musst dir selbst glauben, denn wenn du an dich glaubst, kannst du alles erreichen. Sieh mich an, wir konnten es, dann kannst du es auch." Der Wettbewerb wurde im "Tiffany's" gefeiert, das für Kabarett und Travestie-Shows bekannt ist.