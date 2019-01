Cindi Decker dürfte mittlerweile die bekannteste Mama des beliebten Online-Forums Reddit sein. Ein Foto von ihr war nämlich der Anlass für einen sehr lustigen Viral-Hit. Mit den Worten "Meine Mutter hat das hier gemalt und meinte, dass es niemandem gefallen wird. Es ist ihr zweites Bild" hat Cindi Deckers Sohn Mitte Januar ein Foto seiner Mutter auf Reddit gepostet. In ihren Händen hält sie das von ihr gemalte Bild eines weißen Reihers. Das Bild, das zuerst auf dem Bilderdienst Imgur veröffentlicht wurde und auf Reddit eingebettet wurde, erhielt innerhalb weniger Tage zigtausende Upvotes in dem Online-Forum und wurde über 1500-fach kommentiert.

Auf Imgur wurde das Bild mittlerweile mehr als 1,3 Millionen Mal aufgerufen.

Reddit: Immer mehr Menschen beteiligen sich an kreativer Kettenreaktion

Das alleine ist schon sehr kurios, doch noch lange nicht die Pointe der Geschichte: Auf Reddit posteten in den Tagen nach der Veröffentlichung des Fotos nämlich zahlreiche User selbstgezeichnete Bild-im-Bild-Bilder. Bitte was? Hier kommt die Erklärung: Wie die BBC berichtet, begann alles mit dem schwedischen Künstler Kristofer Zetterstrand. Der postete nämlich ein Foto von sich, auf dem er ein Bild in den Händen hält, das wiederum Cindi Decker mit ihrem Bild in den Händen zeigt. Ein bisschen also wie in dem bekannten DiCaprio-Film "Inception", in der es in immer tiefe Traumwelten geht, oder den russischen "Matroschka"-Figuren, bei denen immer noch eine weitere kleinere Figur in der nächst größeren steckt. Zu dem Bild schrieb der schwedische Künstler: "Ich habe die Mutter von jemandem gemalt."

"Ich habe das Mädchen gemalt, die einen Typen gemalt hat, der die Mutter von einem anderen Typen gemalt hat, die einen Reiher gemalt hat"

Damit war die sowohl witzige als auch kreative Kettenreaktion geboren. Weitere User posteten Fotos von sich selbst mit Bildern in ihren Händen, die Kristofer Zetterstrand zeigen, wie er das Bild mit Cindi Becker in der Hand hält. Und so ging es einige Tage immer weiter und weiter und weiter.

Zu diesem Bild schrieb der Uploader auf Reddit zum Beispiel: "Ich habe das Mädchen gemalt, die einen Typen gemalt hat, der die Mutter von einem anderen Typen gemalt hat, die einen Reiher gemalt hat."

Ein Trend war geboren. Der BBC erklärte Cindi Becker, die 45 Jahre alt ist und als Lehrerin im US-Bundesstaat Florida arbeitet, dass sie nur eine "ganz gewöhnliche Mutter sei", die ein "paar sehr aufgeregte Tage" hinter sich hat. Sie habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was mit dem Foto ihres Sohnes passiert. Zunächst habe sie gedacht, so die 45-Jährige zur BBC, dass ihr Sohn das Foto nur seinen Freunden auf Snapchat zeigen wolle. Dass sie stattdessen Auslöser einer viralen Kettenreaktion auf Reddit wird, konnte sie nicht ahnen.

Da mittlerweile immer mehr Bilder im Netz kursieren und man wirklich sehr schnell den Überblick verliert – ja, ähnlich wie in dem Film "Inception" – hat sich ein Reddit-Nutzer sogar die Mühe gemacht und eine Art Bilder-Stammbaum erstellt. Es ist der Versuch, der Kettenreaktion systematisch auf den Grund zugehen. Via Twitter können User auf fehlende Ebenen oder Fehler in dem Baumdiagramm aufmerksam machen. Hier könnt ihr euch das (sehr komplexe) Baumdiagramm anschauen.

Besonderes Highlight der Aktion sind die vielen verschiedenen Zeichenstile, die die Reddit-User präsentieren: Mal im Comic-Style, mal ganz abstrakt, mal Bleistiftzeichnungen. Ganz unten an der Kette (laut Diagramm) befindet sich dieses Foto.

Wir finden: Ein wirklich witzige und kreative Kettenreaktion. Danke dafür, liebes Internet!

Quellen: Reddit / BBC