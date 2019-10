Erst vor Kurzem entbrannte auf Twitter eine heiße Diskussion, als ein User fragte, wie andere Menschen eigentlich beim Duschen ihre Beine handhaben? Bewusst waschen? Abspülen? Einseifen? Einfach davon ausgehen, dass das Wasser sie schon treffen wird? Und auch die Meinung eines NEON-Kollegen, dass es albern sei, in der Fußballkabine beim Duschen die Unterhose anzulassen, sorgte vor geraumer Zeit für allerlei Gesprächsstoff.

Nun ist in der Online-Community Reddit eine weitere Diskussion ausgebrochen, denn: Ein User behauptet, seit seinem achten Lebensjahr immer mit Socken zu duschen. In dem Post, der inzwischen gelöscht wurde, schrieb er laut "RuinMyWeek": "Ich dusche fast immer mit Socken. Es fühlt sich einfach entspannter an, weil ich das Gefühl von Wasser unter meinen Füßen einfach nicht mag. Socken, auch wenn sie sehr dünn sind, fühlen sich einfach an wie eine Art kleines Handtuch."

Geteilt wurde der Beitrag in einem Thread, der für sogenannte "Unpopular Opinions" reserviert ist, also Meinungen, bei denen abzusehen ist, dass nicht allzu viele andere User sie teilen werden. Und tatsächlich, knapp 97 Prozent der User sind sich einig: Der Socken-Duscher hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber selbst drei Prozent Zustimmung wirken irgendwie zu viel.

Reddit-User sammeln weitere Absurditäten

Im Thread sammeln User vergleichbare Absurditäten, die sich über die letzten Jahre auf zahlreichen Plattformen zusammengetragen haben. Da wäre beispielsweise der Mann, dessen Familie neben der Toilette ein Messer hängen haben soll, mit dem besonders ausgiebiger Stuhlgang zwecks effizienterer Abtragung kleingeschnitten werden kann, oder ein weiterer, der seinen Darm gern in der Dusche entleert. Alles Dinge, über die wir uns eigentlich keine längeren Gedanken machen wollten, die uns aber, seit wir von ihnen erfahren haben, nicht mehr loslassen wollen.

Und euch jetzt vermutlich auch nicht mehr. Gern geschehen.