Über Essen lässt sich bekanntermaßen diskutieren. Gehört Ananas auf Pizza (wenn es nach mir geht, definitiv!)? Sind Nudeln mit Ketchup eine Kindheitserinnerung oder eine Zumutung (kommt wahrscheinlich auf die Umstände an) und ist Wurst oder Käse mit Nutella eine Geschmacksverirrung oder doch ein genialer Schachzug (warum nur?)? Es lassen sich wahrscheinlich noch unzählige solcher Kombinationen finden, die man einfach hinnehmen oder wild ausdiskutieren kann. Doch wenn es um Frühstück und Cornflakes geht, scheint für viele Gourmet-Freunde, besonders aus Amerika, der Spaß aufzuhören. Auf der Onlineplattform Reddit wird nämlich seit Tagen diskutiert, wie ein richtiges Frühstück mit Cornflakes auszusehen hat.

Die Cornflakes-mit-Wasser-Theorie

Denn "Cornflakes mit Wasser zu essen ist besser, als mit Milch" – da ist sich Reddit-User "DubitablyIndubitable" sicher. Doch weil er für seine Frühstücksgewohnheiten immer den Spott seiner Freunde erntet, sucht er Verbündete auf Reddit. Seine Theorie: Wasser gibt Cornflakes die richtige Textur, verändert aber ihren Eigengeschmack nicht (im Gegensatz zu Milch). Zudem teilte er noch seine Frühstücksroutine: Erst Wasser, dann Cornflakes und auf keinen Fall das Cornflakes-Wasser trinken, das am Ende übrig bleibt.

Zugegeben: Cornflakes in Wasser zu rühren, mutet ein wenig komisch an. Dann doch lieber Cornflakes pur. Und wer trinkt bitte nicht gerne die tolle Kakao-Zucker-Milch, die am Ende übrig bleibt? So weit, so gut. Aber besonders für die englischen und amerikanischen User scheint "DubitablyIndubitable" Conflakes-Theorie geradezu einem Verbrechen gleichzukommen. Von "Du ekelst mich an" über "Oh mein Gott, bitte nicht! Allein von der Vorstellung muss ich mich übergeben" bis zu "Fuck off, du Weichei" ist an Antworten alles vertreten. Andere User raten dem Cornflakes-Guy, sich doch Alternativen zu suchen: "Alter, such dir einfach ein anderes Frühstück. Porridge mit Wasser ist total ok", schreibt zum Beispiel "Elimacc". "Djevikkshar" will dagegen wissen, wo DubitablyIndubitable bitte seine Oreo-Kekse reintunkt – ob nun klassisch in Milch oder auch in Wasser. Andere User ziehen sogar Vergleiche zu ebenso streitbaren (Essens-)Vorlieben: "Mein Liebling ist immer noch der Typ, der tiefgekühltes Essen isst, ohne es aufzutauen", schreibt "Hunk Hills". "Oder der, der immer mit nassen Socken in seine Schuhe geht."

Alles geht, nichts muss

Aber zurück zur Cornflakes-Debatte: Befürworter der Cornflakes-und-Wasser-Theorie finden sich im gesamten Thread nur sehr wenige. "Willkommen Sohn, wir haben lange nach dir gesucht", lässt zum Beispiel "APimpNamedSlickbacck" verlauten und verlinkt gleich noch ein paar andere einsame Seelen. Viele Nutzer waren zudem einfach froh, bei Reddit mal über eine banale, unpolitische Meinung zu diskutieren – wie im richtigen Leben. Auch wenn der Cornflakes-Guy wohl weiter mit dem Spott seiner Freunde leben muss, ist es doch erfreulich zu wissen, dass jeder seine Cornflakes einfach essen kann, wie er oder sie will, solange es schmeckt.