Männer und Frauen sind füreinander oft ein Buch mit sieben Siegeln. Kleine Missverständnisse können zu großen Streitereien führen, die manchmal unnötigerweise in Katastrophen enden. Gut möglich, dass sich vieles davon vermeiden ließe, wenn man einfach besser übereinander Bescheid wüsste. Und das geht natürlich am besten, wenn man einfach mal miteinander redet.

Auf Reddit fragte deshalb vor einigen Tagen ein User die Community, welches denn einige "Männergeheimnisse" seien, von denen Frauen nichts wüssten – und über die sie vielleicht Bescheid wissen sollten. Viele Männer auf der Plattform nutzten den Aufruf, um endlich mal einige Dinge aufzuklären, die für Männer eigentlich ziemlich selbstverständlich sind, Frauen aber regelmäßig Rätsel aufgeben.

Was Frauen an Männern nicht verstehen

Vor allem ging es natürlich um das Verhalten gegenüber Frauen. "Wir sehen Signale schon, wir haben oft nur Angst, zu viel hineinzuinterpretieren. Wenn jemand mit mir flirtet, frage ich mich: Will sie wirklich was von mir oder ist sie einfach immer so?", erklärt ein Mann – und das ist doch schon mal eine wertvolle Information. Auch wichtig: "Wenn ihr wollt, dass irgendwas zwischen uns passiert, dann kommt uns entgegen. Wir machen wahrscheinlich keinen Move, um es nicht zu verderben."

Einigen Männern ist es wichtig, zu betonen, dass auch die Herren der Schöpfung sensible Wesen sind. Ein User stellt heraus, wie wichtig Lob und Anerkennung sind: "Ein Kompliment kann uns für Wochen, Monate, sogar Jahre glücklich machen." Ein anderer Mann schreibt ganz einfach: "Ich mag Umarmungen." "Männer haben genauso psychische Probleme – Depressionen, Angst, Probleme mit ihrem Körper. Ich hasse es, in einer Welt zu leben, in der es nicht sozial akzeptiert ist, dass Männer über solche Dinge reden." Ein anderer gesteht: "Wir stehen unter großem Druck, stark sein zu müssen. Oft wissen wir nicht, wie wir das schaffen sollen. Das erzeugt Stress und Ärger." Ein Mann berichtet, dass viele Kerle geradezu ausgehungert nach Berührungen seien: "Wenn ihr für euren Mann da sein wollt, streichelt mal seinen Kopf oder seinen Rücken."

Die Toilette ist der Rückzugsort des Mannes

Ein sensibles Thema ist natürlich auch Kommunikation – zu oft reden Männer und Frauen aneinander vorbei. Die Lösung kann so simpel sein: "Eure Chancen, zu bekommen was ihr wollt, sind viel größer, wenn ihr uns gleich sagt, was ihr wollt." "Wenn ihr fragt, was wir denken, und wir 'nichts' sagen, meinen wir das so", erzählt jemand.

Und dann gibt es natürlich die Dinge, die eine Frau nie verstehen wird. "Wenn ihr einen Sohn habt, kommt nicht in sein Zimmer und zwingt ihn, sofort aufzustehen. Wahrscheinlich hat er eine Morgenlatte und wäre euch dankbar, wenn er sie nicht vor euch verstecken muss. Gebt ihm fünf Minuten." Dem Rat würde so mancher Teenager energisch zustimmen. Interessant wird es auch auf der Toilette. "Wir pinkeln gern an die Seite der Toilettenschüssel, um nicht so laut zu sein." Überhaupt ist die Toilette für Männer ein wichtiger Rückzugsort, wie ein User erklärt: "Viele Typen antworten hier wahrscheinlich von der Toilette, weil sie dort etwas Ruhe haben." Und manchmal muss ein Mann auch einfach tun, was ein Mann tun muss: "Ich habe ein Bedürfnis, immer den oberen Rahmen einer Tür beim Durchgehen zu berühren. Keine Ahnung, ich muss es einfach machen."

Quelle: Reddit