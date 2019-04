Tattoos, das haben uns schon unsere Mütter und Omas als Teenager intensiv eingebläut, bleiben für immer. Deswegen gilt auch hier der gute Rat: Drum prüfe, wer sich ewig bindet – auch wenn schlussendlich natürlich jeder für sich entscheiden muss, was er oder sie auf dem Körper tragen möchte.

Doch auf Reddit gibt es nun einen Thread, der den geneigten Leser schon wünschen lässt, dass Menschen manchmal eine halbe Sekunde länger über ihre Entscheidungen nachdenken würden. Ein User will wissen: "Tattoo-Künstler von Reddit, was war ein Wunsch, bei dem ihr euch gedacht habt: 'Ich glaube nicht, dass das eine sonderlich gute Idee ist'?"

Die schlimmsten Tattoo-Ideen der Reddit-User

Ein User antwortet: "Ich habe mal den Tättowierer von meinem Kumpel gefragt. Der hat erzählt, dass eines Tages zwei junge Mädchen und ihre Mutter in sein Studio kamen, eine 14 und eine 16. Sie wollten den Namen ihres jeweiligen Freundes auf den unteren Rücken tätowiert haben – so in der Arschgeweih-Gegend. Große Buchstaben. Er sagte ihnen, dass es jeweils 300 bis 400 Dollar kosten würde. Die Mutter war an Bord. Während er die 16-Jährige tätowierte, wollte er ein bisschen Konversation machen: 'Und wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen?' Zwei Monate.

Nachdem er mit ihr fertig war, machte er mit dem anderen Mädchen weiter. Er wusste, dass er vermutlich einfach nicht fragen sollte, wollte es aber trotzdem wissen: 'Und? Wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen?' Fünf Wochen! Er fragte die Mutter, ob sie sich das gut überlegt habe und sie antwortete: 'Sie haben gute Noten und das hier ist, was sie sich gewünscht haben.' Er hat auch erzählt, dass er den Job vermutlich abgelehnt hätte, wenn er das Geld nicht dringend gebraucht hätte."

insane__knight schreibt: "Die Ex-Freundin von meinem Kumpel hatte ziemlich viele Tattoos und eines Tages bin ich aus Spaß mal mitgegangen. Der Typ war total nett und ich fragte, ob er irgendwelche Tattoos ablehne. Er sagte, er mache nichts auf den Handflächen oder Füßen, keine Namen von Partnern und keine rassistischen Sachen, was Sinn ergibt. Aber die eine Sache, die mich besonders verstörte, war, dass mal eine junge Frau reingekommen und nach einem Anal-Tattoo gefragt hatte."

SirWeeble bekam wenigstens eine Menge Geld aus der schlechten Idee eines Kunden: "An eins erinnere ich mich noch ziemlich genau, weil der Typ so ein Idiot war. Er hatte einen riesigen Kopf und trug irgendein super generisches Band-T-Shirt. Er guckte sich die ganze Zeit die Muster der sexy Tattoos von Betty Page und so an, die sich ohnehin nie jemand machen lässt, und kicherte. Und sein Kumpel war ganz offensichtlich auch ein Idiot. Er hatte einen schlimmen Unterbiss und blonde Elvis-Haare. Er wollte ein Tattoo von einem Hintern auf einem Hintern – auf seinem Hintern. Ich hatte eigentlich wirklich keine Lust, mich mit seinem ungewaschenen Hinterteil auseinanderzusetzen, also machte ich ihm ein Angebot, das doppelt so hoch wie normal war – aber er zahlte trotzdem."

Orisi schreibt: "Mein Tätowierer hat eine Regel: Wenn man etwas im Gesicht oder auf den Händen haben will, muss man stärker tätowiert sein als er. Wenn man mehr Tattoos hat als er, macht er es, sonst macht er einem nicht mal ein Angebot." Klingt sinnvoll! Tatsächlich berichten mehrere User von ähnlichen Erfahrungen, denn unter Tätowierern soll es einen Kodex geben: Kopf und Hände kommen immer als Letztes.

Und zu guter Letzt gibt WalrusMan2019 eine kurze aber sehr verständliche Antwort. Die eine Sache, die er für eine verdammt schlechte Idee hielt? "Ein Selbstporträt."

Quelle: "Reddit"