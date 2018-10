In Filmen und Serien hört man diesen Satz eigentlich immer nur, wenn jemand dabei erwischt wird, den eigenen Partner zu betrügen – vorzugsweise vom eigenen Partner. Dann heißt es: "Es ist nicht das wonach es aussieht." Es sind nur zufällig beide nackt und liegen in einem Bett. "Ich kann das erklären." Das ist natürlich nur ein äußerst unglücklicher Unfall! Beide sind ausgerutscht, haben dabei ihre Kleidung verloren und sind dann ins Bett gefallen. Just in dem Moment, in dem die Tür aufging. So ein Pech aber auch!

Die peinlichsten Momente der Reddit-User

Es gibt allerdings auch Momente, in denen es wirklich nicht das ist, wonach es aussieht. Zum Beispiel die peinlichsten Momente einiger Reddit-User. Ihre Geschichten sind teilweise so lustig und absurd, dass man kaum glauben kann, dass sie wirklich so passiert sind. Aber, seht selbst:

"Ich, männlich, war im College in einer Kneipe, in der es – warum auch immer – Schwarzlicht-Lampen gab. Ich wollte gerade einem Mädchen einen Drink ausgeben, als ich mein Portemonnaie rausholte und sah, dass im Schwarzlicht eine verdächtige, weiße Flüssigkeit auf der Haut zwischen meinem Daumen und Zeigefinger leuchtete. Als ich gerade loslachen will, 'wie das wohl gerade aussieht', sagt sie mir, dass es auch um meinen Mund herum leuchtet. Es stellte sich heraus, dass das Peroxid in meiner Backpulver-Zahnpasta unter Schwarzlicht leuchtet."

Nur ein bisschen geschmolzene Schokolade

"Ich aß ein Stück Schokolade, während ich mein Zeug ins Auto lud, und steckte ein kleines Stück davon in die Gesäßtasche meiner Hose [...]. Kurz vor der Auffahrt zum Highway, musste ich an einer Ampel warten und bemerkte, dass die Schokolade zwischen meinem Hintern und dem Autositz keine gute Idee war, also griff ich danach. Die Schokolade war schon geschmolzen und alles klebte an meiner Hand. Nach meinem "Scheiße!", bemerkte ich, das Mädchen im Auto neben mir, die gesehen hatte, wie gerade ein Typ an seinen Hintern fasst und seine braun-verschmierte Hand hebt. Der Ausdruck in ihrem Gesicht war es auf jeden Fall wert."

"Als ich noch klein war, hat mich meine Mutter manchmal mit in die Läden genommen, in denen sie gearbeitet hat. Die Zeit habe ich dort oft mit Malen verbracht und habe meine 'Kunstwerke' an die Kunden verteilt. Eines Tages, ich war drei oder vier, habe ich den Notruf 911 kennengelernt. Ich dachte offenbar, dass er so wichtig ist, dass ich auf alle Zeichnungen 'Call 911' geschrieben habe. Die Leute dachten, ich wäre gekidnapped worden und sind ausgeflippt. Meine Mutter hatte viel Spaß damit, das der Polizei zu erklären."

"Was ist das harte Ding?"

"Ich saß rum und sah fern, als unsere Nachbarn mit ihren Kindern zu Besuch kamen. Ihre Tochter kam zu mir gerannt, hat sich auf meinen Schoß gesetzt und ist auf und ab gehüpft, bevor ich aufstehen konnte. Die Fernbedienung lag auf meinem Schoß. Das Mädchen sagte: 'Was ist das harte Ding?' und stand schnell auf."

"Ich arbeite als Manager in einem Lebensmittelladen. Manche der Kassierer sind nicht alt genug, um Alkohol abzuscannen, also muss ich es für sie machen. Ich sagte zu einer Kassiererin, die mich zum vierten Mal rief: 'Ich kann es kaum erwarten, dass du 19 wirst.' Es hat einen Moment gedauert, bis ich realisiert habe, was ich gerade vor den Kunden gesagt hatte."

"Er ist wenig später ausgezogen"

"Als ich in der achten Klasse war, war ich das erste Mal bei einem neuen Freund zu Hause. Wir spielten Schach und mir fiel eine Figur hinter das Teleskop, das in dem Raum stand. Ich musste es verrücken, damit ich an die Figur kam. Eine Stunde später kam seine Mutter wütend herein. Ich glaube, die Nachbarn hatten eine Tochter in unserem Alter. Nachdem ich das Teleskop verrückt hatte, zeigte es versehentlich in Richtung ihres Schlafzimmerfensters. Ihre Mutter hatte es gesehen und dachte, ich hätte meinen Freund dazu überredet, das Schlafzimmer des Nachbarmädchens auszuspionieren."

"Ich habe zusammen mit meinem Mitbewohner gewohnt und hatte am Abend zuvor eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine gesteckt. Als ich nach Hause kam, fiel es mir wieder ein. Ich öffnete die Maschine und habe ein Kleidungsstück rausgenommen, um daran zu riechen. In dem Moment sah ich meinen Mitbewohner, der mich anstarrte. Er hatte anscheinend ein paar Sachen mit in meine Wäsche geschmissen, inklusive seiner Unterwäsche. Die Unterwäsche, an der ich gerade roch. Er ist wenig später ausgezogen."