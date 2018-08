Kürzlich ist in der japanischen Hauptstadt Tokio die "Endex" zu Ende gegangen. Das wird den meisten von euch wohl nichts sagen, es sei denn, ihr verdient euer Geld als Bestatter. Bei der "Endex" handelt es sich nämlich um eine Bestattungs-Messe, bei der 300 Aussteller ihre neuesten Erfindungen vorgestellt haben - und die sind teilweise richtig skurril. Stichwort: Kitsch und knallige Farben. Wie unter anderem die österreichische "Kronen Zeitung" berichtet, wurde zum Beispiel eine Urne mit aufgedruckten gelb-funkelnden Smileys von den Ausstellern präsentiert. Wer allerdings denkt, dass das alles gewesen ist, der liegt falsch.

Man kann sich jetzt auch mit einem wortwörtlichen allerletzten, lauten Knall von seinen Liebsten verabschieden. Wie das geht? Zunächst wird der Verstorbene eingeäschert. Die Asche wird anschließend in einen großen Ballon gefüllt und diesen lassen die Familienangehörigen dann zum Beispiel über Wasser aufsteigen. In der Luft explodiert der Ballon und die Asche regnet vom Himmel. Auch in Sachen Dokumentation von Bestattungen hat sich im asiatischen Markt einiges getan. So findet man neben kitschigen Urnen und explodierenden Ballons auch Bestattungsdrohnen. Mit denen lässt sich das Begräbnis prima aus der Luft festhalten.

Eingeäschert im Weltall

Doch die Japaner sind nicht die einzigen, die in Sachen Bestattungstrends immer größere Bestecke auffahren. Auch die Amerikaner sind auf diesem Themenfeld sehr innovativ. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, sich in Miami auf dem Unterwasser-Friedhof bestatten zu lassen. Dabei handelt es sich um ein lebendes Korallenriff, in dessen Nähe der Fischfang streng verboten ist. Entsprechend blüht dort das Leben. Entscheidet man sich für eine solche Bestattung, wird die Urne von Tauchern am Riff fixiert. Ein Platz unterhalb des Meeresspiegels kostet 3200 Euro.

Doch nicht nur unter Wasser sind Bestattungen möglich. In Russland kann man eine Urne für läppische 4000 Euro mit einer Rakete ins Weltall schießen lassen. Auf 30 Kilometern Höhe öffnet sich diese und die Asche verbreitet sich im All. Aber keine Angst: Die meiste Asche löst sich sofort auf. Und die übrig gebliebenen Partikel lösen sich spätestens in der Atmosphäre auf, weshalb sie keine Gefahr für die Gesundheit darstellt. Für alle, die bereits zu Lebzeiten schon immer mal Richtung Mond fliegen wollten, ginge so zumindest nach dem Tod noch dieser Wunsch in Erfüllung.