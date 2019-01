WienStehtAuf: Österreicher zeigen ihrem Bundeskanzler, dass sie nicht faul sind

“Seit 25 Stunden im Dienst, 40-50 Patienten versorgt und 4 OPs“, twittert Mireille Ngosso unter dem Hashtag #WienStehtAuf. Seit Freitag protestiert sie damit zusammen mit anderen Wienern gegen eine umstrittene Aussage des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz.

Seit 25 Stunden im Dienst, 40-50 Patienten versorgt und 4 OPs. Jetzt ab nach Hause um mich um meinen zwei- jährigen Sohn zu kümmern. #WienStehtAuf 😊https://t.co/ih7KUcAvOs pic.twitter.com/9wo94YXnt9 — Mireille Ngosso (@MissNtwa) 11. Januar 2019

Der Hintergrund: Kurz will mit der rechts-konservativen Regierung die Mindestsicherung, wie die Sozialhilfe in Österreich heißt, reformieren – und vor allem kürzen. Die Wiener Stadtregierung stellt sich dagegen. Darauf reagierte Kurz am Donnerstag mit einer krassen Aussage: "Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen."

Wiener stehen auf

Viele Wiener und Bezieher von Sozialleistungen fühlen sich angegriffen – indirekt wirft ihnen der Kanzler mit seiner Aussage vor, faul zu sein. Seit Freitagmorgen findet sich daher der Hashtag #WienStehtAuf in den Twitter Trends. Neben Mireille Ngosso, die stellvertretende Bezirksvorsteherin für die SPÖ in Wien ist, posten viele Wiener lustige und sarkastische Tweets:

Wien, Freitag 11.1.2019. Die Rolex zeigt 8:10 Uhr. Erst mal nen Kaffee und ne Semmel mit Blattgold und dann aus dem Fenster schauen, wie zehntausende Kinder zur Arbeit gehen und für mich Geld verdienen. #WienStehtAuf — Der Typ ohne Hose am PC vom Typen ohne Hose (@banane_at) 11. Januar 2019

Ganz Wien? Nein, diese zwei Wirtschaftsflüchtlinge aus dem ehemaligen Ostblock bleiben natürlich im Bett liegen! pic.twitter.com/IM7rZv9DYh — Birgit Sommer (@alsergrundlerin) 11. Januar 2019

Bin heute um 6.20 Uhr aufgestanden, obwohl ich frei hab. Aber irgendjemand muss ja dem Kind die Bergarbeiterausrüstung und die Kohlenschaufel herrichten. So unselbstständig diese 5jährigen. Ich leg mich dann mal wieder hin.

Eine Nutzerin postete zudem einen Tweet von Kurz aus dem Jahr 2010, in dem er geschrieben hatte: “lange schlafen, kurz wählen gehen.“

Nicht immer von sich auf andere schließen #wienstehtauf pic.twitter.com/rkemVWxMt2 — Ve Maricic (@oh_ve_) 11. Januar 2019

Auch außerhalb der Sozialen Netzwerke gibt es viel Kritik an Kurz' Aussage. Sie sei eine "massive Beleidigung" aller Wienerinnen und Wiener, sagt die SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak. Kurz habe "einem beträchtlichen Teil der Wiener Bevölkerung unterstellt, dass sie faul sei". Die Regierung deutet an, dass Änderungen an der Gesetzesvorlage möglich seien. "Es wird nichts so heiß gegessen, wie gekocht wird", sagt Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) mit Blick auf die Absage Wiens an die Reform.

Kurz' Twitter-Geschichten

Für Sebastian Kurz ist das nicht der erste Twitter-Aufreger. Schon im März letzten Jahres machten sich Nutzer unter dem Hashtag #AnswerLikeKurz über seine ausweichenden Antworten bei der Regierungsbefragung lustig. 2015 wurde kurz zum Meme, als er zusammen mit dem damaligen ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner, Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Brandstetter ein Schild hält. Zahlreiche Nutzer retuschierten das Foto zum #taferlgate mit lustigen Sprüchen.

“Die Katastrophe fängt damit an, daß man aus dem Bett steigt“, wusste schon der Österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard.