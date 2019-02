Ob Markenvergleich oder Weihnachtswerbespott-Battle mit der Konkurrenz – bisher war die Supermarktkette Lidl für ihre smarten Marketingkampagnen bekannt. Vor allem das schlagfertige Social-Media-Team war bei vielen Kunden beliebt. Doch für seine neue Kampagne erntet das Unternehmen nun einen Shitstorm. Der Vorwurf: Der Post ist nicht witzig, sondern sexistisch und frauenverachtend.

Fullscreen

Darum geht´s

Es geht um diese beiden Hefeteilchen: Donut und Bagel - beides Backwaren mit einem Loch in der Mitte. Über dem Bild der Slogan "Loch ist Loch". Soweit so billig, denn die Aussage ist eindeutig zweideutig. Dahinter steht die Annahme: Hauptsache Sex, egal mit welcher Frau man geschlafen hat; Hauptsache ein Loch, das man penetrieren kann. Die Vagina einer Frau wird hier zu einem Objekt degradiert, unabhängig von der Person dahinter. Klar, dass das nicht bei allen gut ankam, viele wiesen Lidl unter dem Post auf die Geschmacklosigkeit hin.

Das Unternehmen hat die Werbung mittlerweile von seiner Facebookseite gelöscht und entschuldigt sich bei den Unser und Userinnen, die sich verletzt fühlen. So ganz scheint dem Unternehmen die Ursache der Kritik aber nicht klar zu sein, wie die weitere Ausführung der Entschuldigung zeigt: "Klar ist, wir möchten unterhalten und Eure Reaktionen haben auch mehrheitlich gezeigt, dass wir genau das geschafft haben."

So reagiert das Netz

Und damit haben sie nicht Unrecht: Auch wenn einige User sich über den offensichtlichen Sexismus beschwerten, waren die meisten Kommentare unter dem Bild eher positiv. Lidl selbst lies die kritischen Kommentare unter der Werbung unbeantwortet und feierte die positiven Bewertungen mit fröhlichen Antworten oder GIFs. Auch unter dem aktuellen Lidl-Statement schreiben User: "Sorry aber diejenigen, die meinen, da was rein zu interpretieren zu müssen, sollten mal zum Arzt gehen“ oder "Leute, die sich bei sowas verletzt fühlen sollten sich mal lieber Gedanken um sich selber machen".

Zu viel Aufregung um Gebäck?

Ist die Aufregung um Bagel und Donut also übertrieben? Nein. Lidl verwendet in seiner Werbung eindeutig einen Witz der frauenfeindlich ist, weil er Frauen aufgrund ihres Geschlechts zu Objekten degradiert. Der Post vermittelt, dass es ok sei, darüber zu lachen. "Dieser Spruch wäre vielleicht ein Spaß, aber eben nur in einer Gesellschaft, in der komplette Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen herrscht", sagt Stevie Schmiedel, Geschäftsführerin von "Pinkstinks" gegenüber NEON. Die Protest- und Bildungsorganisation setzt sich gegen Sexismus und Homophobie ein und kritisiert Geschlechterrollen in den Medien und der Werbung. "So eine Werbung wird von Menschen getätigt, die wahrscheinlich niemanden beleidigen wollen, aber sich keine Gedanken machen", sagt Schmiedel. "Frauen werden hier aufgrund ihrer Sexualität und nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten bewertet."

Nun ist Lidl für seine geschickte Werbekampagnen bekannt. Vielleicht alles nur ein gewollter Aufreger? "Digitalkampagnen sind günstig und man kann daran testen, wie der Markt reagiert“, sagt Stevie Schmiedel. "In einer Außenwerbekampagne mit Plakaten käme so etwas sicher nicht mehr vor.“

Wie damit umgehen?

Doch sexistische Werbung ist kein Einzelfall, wie eine Reihe von Beispielen bei "Pinkstinks" oder auch der Influencerin DariaDaria zeigen, die in ihren Stories auf das Lidl-Beispiel reagiert hat. Für Lacher werden gern Klischees und Vorurteile über sogenannte Randgruppen verwendet, ob nun Blondinen oder Flüchtlinge. Trotzdem sei es wichtig, sexistische Werbung ernstzunehmen, sagt Stevie Schmiedel.

Fullscreen

Fullscreen

"Solche Themen anzusprechen ist immer anstrengend. Man gilt dann schnell als die unentspannte Langweilerin oder Spaßverderberin." Wenn man jedoch die Möglichkeit habe, sollte man mit Kollegen und auch Freunden solche Debatten führen. Bei "Pinkstinks" gibt es zudem die "Werbemelder*in" – dort können Leser sexistische Werbung melden. "Wenn man den Mut und die Möglichkeit hat, sollte man solche Debatten um Gleichberechtigung unter Kollegen oder Freunden ansprechen und aufzeigen, wo die Probleme in unsere Gesellschaft liegen."