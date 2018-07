Sondos Alqattan ist Influencerin. In Sachen Mode und Schminken scheint sie einiges drauf zu haben: Mehr als 2,3 Millionen Fans folgen ihr bei Instagram. So groß ihre Stärken in Sachen Fashion auch sein mögen, in Sachen Menschlichkeit hat sie eindeutig Nachholpotenzial.

Was war passiert?

Seit Mai wurde in Sondos' Heimatland Kuwait eine Gesetzesreform zum Schutz von philippinischen Gastarbeitern eingeführt. Seitdem steht den Arbeitern ein freier Tag in der Woche zur Verfügung. Für Sondos Alqattan ein Unding. In einem Video, das sie bei YouTube zeigt und anschließend unter anderem von der britischen Zeitschrift "Guardian" übersetzt wurde, teilt sie der Welt ihre Meinung dazu mit: "Wie soll ich Bedienstete anstellen, die ihren eigenen Pass behalten dürfen? Noch schlimmer, sie haben einen Tag in der Woche frei." Logisch, dass das Netz nach einer solchen Aussage tobt. So schreibt beispielsweise ein Twitter-User: "Ich habe dich eigentlich immer gemocht, weil ich dachte, du seist eine faszinierende Frau. Aber was du da über die philippinischen Gastarbeiter gesagt hast, geht eindeutig unter die Gürtellinie. Du bist zwar hübsch, aber im Inneren bist du nur verdorben."

Ihre Äußerungen haben Konsequenzen

Das belegen unfassbare Sätze wie zum Beispiel: "Wenn sie davonlaufen und in ihr Land zurückkehren, wer wird mich dafür entschädigen? Ehrlich, ich bin gegen dieses Gesetz. Ich will kein Hausmädchen von den Philippinen mehr." Jetzt hat sich auch die Organisation "Migrante International" an Alqattan gewandt.

Sie fordert eine Entschuldigung von der Influencerin. Ihre Aussagen seien vergleichbar mit denen einer "Sklavenhalterin". Ihre rückständige Sicht der Dinge gehöre eigentlich ins frühe Mittelalter. Darüber hinaus fordern aber auch weitere Kritiker Konsequenzen für Alqattans Fehlverhalten: Ihre Sponsoren sollten die Verträge mit ihr schnellstmöglich kündigen. Und tatsächlich: Wie "Gulf News" berichtet hat bereits das internationale Kosmetikunternehmen Max Factor die Zusammenarbeit mit dem Instagram-Model beendet.

Um ihre Äußerungen zu relativieren, setzte die Influencerin im Anschluss an den Shitstorm einen Post bei Instagram ab.

Sie habe immer auf die gesetzlichen Bestimmungen geachtet und ihre Angestellten stets als "gleichwertige Menschen" betrachtet. Nach den peinlichen Statements im Video wird ihr das wohl kaum einer glauben.