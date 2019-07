Die wichtigste Info vorab: Natürlich breite ich meine Yoga-Matte nicht in der prallen Mittagshitze aus, um alle Positionen durchzuturnen – schließlich bin ich weder lebensmüde noch blöd. Trotzdem möchte ich auch im Sommer nicht auf meine Sportroutine verzichten. Zugegeben, es fällt mir schon manchmal schwer, abends ein Aperol-Spritz-Date an der Alster oder im Park abzusagen, um dafür etwas für den (haha) Bikini-Body zu tun. Aber das eine schließt das andere meiner Meinung nach nicht aus. Denn auch nach dem Workout bleibt in einer lauen Sommernacht genug Zeit für ein leckeres Kaltgetränk. Oder zwei.

Aber kennt ihr das? So richtig motiviert geht man momentan nicht in seine Sport-Klasse oder ins (Outdoor-)Gym. Wollt ihr wissen, was mir da hilft? Ein ordentlicher Frischekick, effektive Unterstützung aus der Beauty-Trickkiste und clevere Sport-Outfits – siehe unsere Fotostrecke. So turnt es sich in den Abendstunden und trotz Hitzewelle ziemlich gut. Stay hydrated, habt Spaß und vergesst eure Kopfbedeckung nicht in der Sonne!

