Erinnert ihr euch noch an Dr. Dolittle? Und daran, dass er mit Tieren sprechen konnte? Dieser Traum könnte bald eine Realität werden…

Das ist Stella! Sie ist ein 18 Monate alter Mischling und wohnt in San Diego. Und das ist Christina. Sie ist Sprachtherapeutin und Stellas Besitzerin. Gemeinsam haben sie eine Art und Weise gefunden, verbal miteinander zu kommunizieren. Dafür nutzen sie ein eigens gebautes Soundboard. Beispiel gefällig? "All done, Stella, Good, Stella, Play, Play." Christina Hunger zu dem Video: "Ich hatte ihre Aufmerksamkeitsspanne während des Trainings ein wenig überreizt. Zum Glück kann sie mir in solchen Momenten Bescheid geben. Inzwischen sagt Stella sogar Bescheid, wenn sie sich fürchtet." "Look, Outside." "You hear something outside, but we're staying inside." "Look, Look, Look, Look, Come, Outside." In der Zukunft will Christina ihre Methode an andere Hundebesitzer weitergeben.