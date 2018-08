Ich versuchte nicht so weiblich zu sein. Aber ... Egal, wie sehr ich versuchte, es zu verbergen, Menschen waren ... Menschen waren gnadenlos. Und dann passierte mir etwas, und ich habe eine große Entscheidung in meinem Leben getroffen. Ich beschloss, Selbstmord zu begehen. Also sprang ich ins Meer, ja. Ich bin nicht gestorben, also habe ich beschlossen, mein Leben zu leben.

Ich bin Suan. Ich bin 29 Jahre alt. Die Leute nennen mich Pretty Baby. Ich finde das Wort heiß sehr interessant. Es ist ein schmerzhaftes Gefühl, aber es macht auch süchtig. Ich mag es, eine heiße Bitch zu sein, weil während es für einige aggressiv klingt,

für mich bedeutet das, dass ich mich vollständig ausdrücken kann. In bestimmten Kontexten könnte der Begriff selbst erniedrigend sein, aber ich fühle mich sehr leicht und wohl.

Ich versuche nicht, jemanden zu provozieren. Ich fühle mich einfach wohler wie ich bin. Jeder in der Gesellschaft muss in einen bestimmten Rahmen passen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Manchmal versuche ich mich anzupassen, aber manchmal will ich nur, dass die Leute kommen, die wie ich sind. Ich kann nicht ändern, wer ich bin. Ich wünschte, die Leute würden mich für das akzeptieren, was ich bin.

Ich halte viele Vorträge über Genderthemen. Von Grundschülern bis zu 70-Jährigen. Ich möchte wirklich niemanden verändern. Ich möchte ihnen nur sagen, dass es viele verschiedene Arten von Menschen auf dieser Welt gibt. Ich möchte nicht von niemanden definiert werden. Jeder sollte die Freiheit haben, zu entscheiden, wie er oder sie aussehen will.