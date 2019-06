Es ist der Ort eines verheerenden Unglücks – Tschernobyl. 1986 kommt es hier zu einer Reaktorkatastrophe. 2019 besucht Instagram-Model Julia Bässler den Ort des Gaus, des größten anzunehmenden Unfalls. Sogennante "Lost Places" als Reiseziele werden immer beliebter, doch nur für die Wenigsten benötigt man einen Geigerzähler. Auf ihrem Instagram-Kanal @juliabaessler nimmt die junge Frau aus Österreich ihre Follower mit in die gefährliche Sperrzone. Im Interview mit NEON schildert die 26-jährige Jurastudentin ihre Eindrücke und Erlebnisse. Wie kommt man auf so ein ausgefallenes Reiseziel, ist das nicht gefährlich mit der ganzen Strahlung und wie reagieren eigentlich die Follower von Julia Bässler auf ihren Tschernobyl-Trip? Diese Fragen und wen die 26-Jährige in der Sperrzone trifft, seht ihr im Video.