Geschwister sucht man sich nicht aus, weshalb es da immer wieder zu den abenteuerlichsten Konstellationen und dem einen oder anderen Kampf kommen kann. Das Gute ist: In den meisten Fällen würden wir trotzdem den rechten Arm für Bruder oder Schwester geben.

Wie krass die Unterschiede zwischen Geschwistern sein können, zeigt der Twitter-Post einer jungen Frau aus Detroit im US-Bundesstaat Michigan. "Meine Schwester und ich sind das genaue Gegenteil voneinander", schreibt die junge Frau da und teilt drei Bilder. Eines zeigt den großen Garten am Haus ihrer Schwester, in dem ein aufblasbarer Kinderpool mit einem riesigen Schwimm-Einhorn steht. Der Zaun ist bunt in Regenbogenfarben angemalt. Das zweite Bild zeigt eine Eingangstür, neben der ein kleiner Sarg steht. Auf der Fußmatte steht in Großbuchstaben "GEH WEG" geschrieben.

Doch das eindringlichste Foto ist das Bild der beiden Schwestern nebeneinander. Denn während Alexandria ihre schwarzen Haare zu einem Dutt gebunden hat und durch eine Brille ernst in die Kamera schaut, grinst ihre sommerbesprosste Schwester, Jessica, unter einer regenbogenfarbenen Walle-Walle-Mähne hervor.

My sister and I are polar opposites.



Her home vs mine 🌈⚰️ pic.twitter.com/NYt80aEo0H — ♝ 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚 𝐁𝐢𝐬𝐡𝐨𝐩 ♝ (@aalexandriabish) July 18, 2019

Die Twitter-Community war sofort begeistert

Die Twitter-Community verliebte sich sofort Hals über Kopf in das ungleiche Paar, teilte den Post über 100.000 mal. Alexandria teilte daraufhin weitere Bilder der Schwestern, die man sich nicht besser ausdenken könnte. Ob im Disneyland oder im Fotoautomaten, die beiden Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch sieht man auch, dass sie ganz offensichtlich eine sehr enge Bindung haben. Auch interessant: die Wohnzimmer der Frauen, die Alexandria ebenfalls gegenüberstellte. Während ihre Wohnung in grau, schwarz und Petroleum gehalten ist, lassen die Batik-Tücher, Hängepflanzen und grüne Wandfarbe ihrer Schwester keine Fragen offen.

Gegenüber "Buzzfeed" sagte Alexandria, die acht Jahre jünger als ihre Schwester ist: "Jessica und ich haben einen relativ großen Altersunterschied und waren dadurch schon immer an unterschiedlichen Dingen interessiert. Aber unsere Styles wurden erst so drastisch unterschiedlich. als wir beide erwachsen waren und anzogen, was wir wirklich wollen."

Die Twitter-Community fand schnell vergleichbar unterschiedliche Paare:

Während Alexandria als Make-Up-Artist und Illustratorin arbeitet, verdient Jessica ihre Brötchen als Yoga-Lehrerin und Henna-Künstlerin. Außerdem würden die beiden Schwestern gelegentlich gemeinsam in einem Wohnheim für geistig behinderte Erwachsene arbeiten.