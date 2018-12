Es gibt immer diesen einen Moment in einer Beziehung, in der einem nochmal ganz kurz der Atem stockt. Unabhängig davon, ob man sich schon seit ein paar Monaten kennt, schon intim war, sich vielleicht sogar schon ein bisschen verliebt hat – der Tag, an dem man zum ersten Mal die Wohnung des oder der anderen betritt, ist trotzdem nochmal ziemlich aufregend.

Wie wohnt er oder sie wohl? Ist es unordentlich? Oder blitzblank? Durchgesessene Ledercouch vom Flohmarkt und dazu ein ganz schlimmer Glastisch oder doch eher von Mama eingerichtet?

Ohne jetzt mit beiden Füßen in alle Vorurteil-Pfützen springen zu wollen: Bei (Single-)Männern – egal ob in WGs oder alleine lebend – ist die Wahrscheinlichkeit immer ein klitzekleines bisschen größer, dass im Bachelor-Pad die eine oder andere Staubmaus lauert. Besonders gefährlich ist hierbei das heimische Badezimmer. Denn irgendwie verteilen sich Barthaare wie Unkraut und irgendwie scheint es viel zu häufig niemanden zu interessieren.

Twitter, was hast du schon so in Jungs-Badezimmern gefunden?

Twitter-Userin jodieegrace stolperte in einem ihr bis dato unbekannten Bad über eine besonders aufregende Konstruktion. So schien es, als habe jemand eine Rundbürste mit sehr viel Tesa an einer Saugglocke/einem Klostampfer/einem Pömpel (die Redaktion war sich zwecks Bezeichnung uneins) befestigt. Sie teilte ein Bild auf Twitter, schrieb dazu: "Mädels, was ist das Schrägste, was ihr je im Bad eines Jungen entdeckt habt? Ich fang mal an."

ladies what’s the weirdest thing you’ve ever found in a boy’s bathroom? allow me to start pic.twitter.com/WbvwM86H4b — jodie (@jodieegrace) December 14, 2018

Und die Antworten strömten nur so auf die junge Frau ein. So fanden sich zahlreiche gerahmte Fan-Poster von unerwarteten Idolen – beispielsweise den Jonas Brothers und Dwayne Johnson.

kashedkuramel hingegen wunderte sich eher über ein überraschend platziertes Schlagzeug, fügte aber gleich hinzu: "Falls man mal aus der Badewanne Schlagzeug üben will." Manchmal entsteht eben Freizeitstress und dann müssen Dinge auch mal kombiniert werden.

just in case you wanted to play drums from the tub pic.twitter.com/fWH2YKTtTQ — kara (@kashedkuramel) 17. Dezember 2018

Brittneys Date verbringt vermutlich nicht allzu viel Zeit in der Badewanne, angesichts der Tatsache, dass sich dort ein lebendiger Biber befindet. Komplett mit Ast. HÄ?!

Kein Regal? Kein Problem!

Hey, Jungs, wer übrigens keinen Platz für ein Regal oder gerade kein Regal zur Hand hat, kann es auch machen wie der junge Mann, bei dem Userin lindsrio zu Besuch war und einfach ein Loch in die Wand schlagen und die Kosmetikartikel darin aufbewahren. TADAAAA!

Sehr aufregend gestalten sich übrigens auch die Arten und Weisen, sein Klopapier aufzuhängen. Während wir bei NEON ja bereits einmal die Vorne-Oder-Hinten-Abrollen-Debatte bearbeitet haben, scheint es Kandidaten zu geben, die auf alle Tradition pfeifen und einfach ihr ganz eigenes Ding durchziehen. Nur wie soll das funktionieren?

this was the only toilet paper the bathroom had🙃 pic.twitter.com/Vyhkhu5w56 — Harlot 🅰️ (@harley_schroyer) 16. Dezember 2018

Aber das alleroberste Gebot sollte eigentlich sein: Jegliche Selbstbefriedigungstools sollten aus dem Bad entfernt werden, bevor ein potenzieller Sexualpartner in die Wohnung eingeladen wird. Das erklärt sich auch eigentlich völlig von selbst. Und trotzdem scheint diese Regel nicht jedem bekannt zu sein, wie die der Post von User YungSalmon zeigt: