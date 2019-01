Wenn Hunde und Jogger aufeinander treffen, kann die Situation schon mal aus dem Ruder geraten. Schließlich finden die Vierbeiner alles spannend, was sich bewegt. Dementsprechend aufgeregt sind die Tiere, wenn jemand an ihnen vorbeiläuft. Bei vielen Joggern führt es meistens dazu, dass sie es mit der Angst bekommen. Sie laufen auf einmal schneller, stoppen abrupt ab oder wehren sich – wie bei einem kuriosen Vorfall in Oakland, in den USA.

Dort soll sich eine Joggerin gegen den Angriff eines Hundes gewehrt haben und dann anschließend von der Besitzerin in den Arm gebissen worden sein, wie die Polizei nun in einem Facebook-Post mitteilte.

USA: Hundebesitzerin wurde verhaftet

Demnach habe sich der Vorfall einen Tag zuvor, am Donnerstag, in einem Park in der kalifornischen Stadt Oakland zugetragen. Dabei, so heißt es seitens der örtlichen Polizei, soll sich die Joggerin mit Pfefferspray gegen einen angreifenden Hund gewehrt haben. Daraufhin sei die Hundebesitzerin auf das mutmaßliche Opfer losgegangen –und habe sie in den Unterarm gebissen.

"Es war ziemlich offensichtlich, dass die Wunde nicht durch einen Biss eines Hundes sein konnte, sondern eines Menschen. Neben dem Biss gab es auch Schläge und Tritte", sagte ein Polizeibeamter dem regionalen Fernsehsender NBC Bay Area. Am Freitag wurde die 19-jährige Hundebesitzerin nun verhaftet. Laut "Buzzfeed News" sei es allerdings unklar, mit welchen Anklagen die junge Frau jetzt konfrontiert werde.

Quellen: East Bay Police Department / Buzzfeed News / NBC Bay Area