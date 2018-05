Michael Rotondo ist 30 Jahre alt und wohnt noch bei seinen Eltern. Der Amerikaner aus dem US-Bundesstaat New York will partout nicht ausziehen – und das, obwohl seine Eltern ihn über zwei Monate lang um einen baldigen Auszug baten. Ihr Sohn zahle weder Miete noch beteilige er sich an den Haushaltsarbeiten, beklagen sich die Eltern. Außerdem habe Michael Rotondo jegliche Angebote seiner Eltern, ihn beim Auszug finanziell zu unterstützen ausgeschlagen. Vor einem Stadtgericht wollen die Rotondos ihren Sohn zum Auszug zwingen. Vor dieser ersten Instanz bekommt der Sohn Recht. Er sei schließlich ein Familienmitglied, so die Erklärung.

Die Eltern wenden sich schließlich an den Obersten Gerichtshof in New York. Nach 30 Minuten fällt der Richter das Urteil und ordnet die Räumung an.