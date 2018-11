Erinnert ihr euch noch an die Geschichte des selbstlosen Obdachlosen aus Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania, der im Winter 2017 seine letzten zwanzig Dollar opferte, um einer jungen Frau Benzin zu kaufen, damit sie nicht nachts zur nächsten Tankstelle laufen musste?

Das Paar war damals so gerührt von der Nächstenliebe des Mannes, das es eine Spendenkampagne für ihn ausriefen – und damit inzwischen über 400.000 Euro gesammelt hat.

Die ganze Geschichte zum Nachlesen gibt es hier.

Klingt eigentlich nach einer wundervollen Geschichte über Liebe, Wohltätigkeit und Hilfsbereitschaft. Doch im August dieses Jahres begann sie langsam zu zerbröckeln, nachdem Johnny Bobbitt, so der Name des ehemals Obdachlosen Mannes, das Paar verklagte, da es ihm das Geld aus der Kampagne angeblich nicht übergeben wollten – oder zumindest nicht komplett.

Viel Wirbel um ein "GoFundMe"-Konto

Katie McClure und Mark D'Amico hatten damals angegeben, Bobbitt habe sofort nach Übergabe des Geldes angefangen, es in Drogen zu investieren, weshalb sie ihm den (sehr großen) Rest bislang noch vorenthalten würden. Der Richter wies das Paar an, das Geld durch einen Anwalt in einen Treuhandfond für Bobbitt zu übergeben – und außerdem genau aufzuführen, wie viel Geld sie gesammelt und wie sie es ausgegeben hätten.

Doch nun stellt sich heraus: Moment mal, es war alles nochmal GANZ anders. Laut dem US-Nachrichtensender "NBC" werfen Ermittler D'Amico, McClure und Bobbitt vor, sich die Geschichte gemeinsam ausgedacht zu haben, um schnell an Geld zu kommen. So soll es Polizeipapiere geben, die zeigen, dass die dreisten Drei wegen Verabredung zu einem Verbrechen und Betrug angeklagt werden sollen. D'Amico und McClure hätten sich bereits am Mittwoch gestellt, ob Bobbitt inzwischen auch bei der Polizei vorstellig geworden sei, sei noch unklar.

Und das Geschäft mit der Großzügigkeit ist kein Einzelfall: Erst vor Kurzem wurde in Spanien ein Mann verhaftet, weil er das Geld, was Fremde für seine angeblich todkranke Tochter gespendet hatten, in teure Autos, Luxusuhren und Hotels "investiert" hatte.