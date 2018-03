Eminem hat es schon in seinem Song "The Real Slim Shady" gerappt: In jedem Menschen steckt das Böse – und das kann sich jederzeit bemerkbar machen. Bei einer Fast-Food-Kette zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter völlig willkürlich ins Essen der Gäste spuckt. Dass das nicht nur in Musikvideos passiert, zeigt nun ein viel diskutiertes Video auf Facebook.

Darin spuckt eine Mitarbeiterin des kanadischen Unternehmens Pita Pit ins bereits gemachte Sandwich einer Kundin. Gefilmt und hochgeladen hat das Video die junge US-Amerikanerin ShaeLynn MadPlume. Diese Frau habe in deren Essen gespuckt, "weil sie anscheinend einen schlechten Tag hatte und nicht bei der Arbeit sein wollte", schreibt sie dazu.

Der Streit eskaliert völlig

Demnach wollten zwei Freundinnen und sie sich in der Innenstadt von Missoula, im US-Bundesstaat Montana, um zwei Uhr in der Nacht noch etwas zu essen holen. Dabei gerieten sie laut MadPlume mit der Bedienung aneinander. "Trau dich doch", fordert eines der drei Mädchen die Mitarbeiterin in dem 30-sekündigen Clip auf. Die lässt sich das nicht zweimal sagen und spuckt ins Essen.

Daraufhin eskaliert die Situation völlig: Eine der drei Freundinnen versucht, der Bedienung eine zu wischen. Die wehrt sich, indem sie das Sandwich nach ihr wirft und die Mädels auffordert, den Laden zu verlassen. "Wir waren doch nett zu dir", sagt eines der Mädchen. "Nein, das wart ihr nicht", antwortet die Mitarbeiterin. Anschließend fallen noch ein paar unschöne Beleidigungen.

Besitzerin entschuldigt sich persönlich

Wie es zu dem Streit kam, ist bislang nicht bekannt. Dennoch reagierte das Unternehmen noch am selben Tag. In einem Facebook-Post entschuldigte sich die Besitzerin von Pita Pit persönlich bei ShaeLynn MadPlume. "Wir sind schockiert und betrübt über den Vorfall, der in einem unserer Restaurants stattfand", schreibt sie. "Ich weiß zwar nicht, was davor oder danach vorgefallen ist. Allerdings gibt es für so ein Verhalten eines Angestellten keine Entschuldigung. Du kannst dir sicher sein, dass diese Mitarbeiterin nicht mehr bei uns arbeitet."