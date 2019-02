Tochter eines Pfarrers und einer Apothekerin, aufgewachsen auf dem Land, studierte Kinder- und Jugendpsychologin, seit 2016 Parteisekretärin und nun Ministerin für Kultur und Demokratie: Amanda Linds Lebenslauf klingt nach einer normalen politischen Karriere. Doch selbst für Schweden, ein Land, das als äußerst liberal gilt, ist die 38-Jährige scheinbar zu hipp. Denn Lind trägt Dreadlocks und gab öffentlich zu, schon einmal gekifft zu haben.

Amanda Lind ist die jüngste Ministerin im zweiten Kabinett von Ministerpräsident Stefan Lövfen. Sie ist seit 1999 in der Politik aktiv, bis zum Wechsel in das Kulturressort war sie Generalsekretärin der Grünen und davor in der Kommunalpolitik aktiv. "Ich bin über kirchliche Aktivitäten darauf gestoßen. Mein Vater ist Pfarrer", zitiert sie die Tageszeitung "taz". Neben Sport, vor allem Tennis und Eihockey, spielt sie gern LARP (Live Action Role Playing).

"Ein Hippie, Chakra-Übungen und tonnenweise Gras im Kulturministerium"

Die 38-Jährige, die seit dem 21. Januar im Amt ist, ist politisch noch gar nicht groß in Erscheinung getreten. Doch Ministerkollegen und zahlreiche Medien haben schon eine klare Meinung: "Ab sofort ein Hippie, Chakra-Übungen und tonnenweise Gras im Kulturministerium", twitterte der konservative Abgeordnete Hanif Bali. "Die Zusammenarbeit wird bestimmt enger als mit ihrer Vorgängerin."

Sluta basha Amanda Lind, jag ser fram emot en hippie som kulturminister. Rökelser, chakramassage och tonvis med gräs på departementet.



Det kommer bli snäppet mer seriöst än Alice Bah Kunke. — Hanif Bali (@hanifbali) 21. Januar 2019

Auch schwedische Zeitungen äußerten sich: Der "Göteborgs-Posten" vermutet, dass die Regierung die Kulturpolitik wohl nicht ernst nehme. Von einer "Provokation" sprach der Kulturchef des "Dagens Nyheter". Auch die "Neue Zürcher Zeitung" berichtet von Linds erstem Radio-Interview, bei dem es hauptsächlich um ihre Frisur gegangen sei – bei einer Person, die doch eigentlich kein schwergewichtiges Ressort habe. Das Schweizer Online-Medium "Nau.ch" titelte mit "Schwedens Kulturministerin umarmt gern Bäume", und bezieht sich dabei auf ein Foto bei Twitter, auf dem Lind ihre Arme um einen Baum legt.

Amanda Lind zeigt sich unbeeindruckt

Schaut man sich diesen Diskurs an, fühlt man sich doch leicht an die 70er Jahre erinnert, als die ersten Politiker der Grünen in Deutschland in den Bundestag einzogen und für ihre (heute wahrscheinlich kultigen) Strickpullover und ihre langen Haare kritisiert wurden. Nur war das vor 30 Jahren – in einer Gesellschaft, die sich gerade aus dem konservativen Mantel der Nachkriegszeit befreien wollte.

Ganz unabhängig von ihrem Erscheinungsbild hat Amanda Lind auch eine politische Agenda: Sie will sich für die Unabhängigkeit des Journalismus und die Rechte von nationalen Minderheiten einsetzen. "Ich freue mich darauf, mit den Themen zu arbeiten, für die ich mich leidenschaftlich engagiere", sagte sie dazu bei einer Pressekonferenz bei der Vorstellung des neuen schwedischen Kabinetts.

Quellen: taz, Nau.ch, Neue Zürcher Zeitung