Nostalgie geht immer. Was bis vor einigen Jahren noch die 80er waren, scheinen nun die 90er: Sie sind das gute Jahrzehnt vor der aufregenden Gegenwart. Die Dekade, in der das Internet noch in den Anfängen steckte und nicht so nervös machte. 90er-Nostalgie scheint im Trend zu liegen, wie nicht zuletzt auch das kürzlich angekündigte Spice-Girls-Comeback zeigt.

In einem neuen Buch analysiert der Autor Joachim Hentschel das Jahrzehnt zwischen Raves und Aktienboom – Titel: "Zu geil für diese Welt", wie der 25 Jahre alte Hit von den Fantastischen Vier. Die 90er waren demnach ein "Scharnier zwischen zwei Zeitaltern". Die Menschen der 90er "waren im TV live dabei, als Sarajevo beschossen und Helmut Kohl abgewählt wurde". Die Kapitel heißen "In Berlin ist alles möglich: Die Stadt wird zum Abenteuerspielplatz" oder auch "Mayday, Mayday: Techno wird Overground".

Zwischenüberschrift

Fullscreen

In Berlin läuft übrigens noch bis Februar eine Multimedia-Schau namens "Nineties.Berlin" über die wilden 90er der deutschen Hauptstadt. Bereits letztes Jahr kam das Buch "Wir Kinder der Neunziger: Alles, was wir damals liebten (und was uns heute peinlich ist)" heraus. Ins Nostalgie-Regal – auch wenn es sich zur anderen Hälfte natürlich mit den 80ern befasst – passt außerdem das im Februar erschienene Buch "Generation Kohl - Als die Rente noch sicher, der Weltspartag noch wichtig und unsere größte Sorge das Waldsterben war".

In "Zu geil für diese Welt" gehört Hentschel zu denjenigen, die die These vertreten, dass die 90er fast zwölf Jahre dauerten und zwischen den (englisch geschriebenen) Daten 11/9 und 9/11 lagen. Gemeint sind der 9.11.1989 und der 11.9.2001. Markiert werde das Jahrzehnt also jeweils von der Zerstörung symbolischer Bauwerke: vom Fall der Berliner Mauer und dem Einsturz der Zwillingstürme des World Trade Centers in New York nach den Terrorattacken vom 11. September.