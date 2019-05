In einem Werbespot zeigt Gillette einen Transjungen, dessen Vater ihm bei der ersten Rasur beisteht.





Auf Twitter feiern Promis und andere Nutzer die neue Kampagne der Rasiererherstellers. Das sind die besten Reaktionen:





Ellen DeGeneres: "Gillette, das ist unglaublich."





Valerie Jarett: "Ein Vater zeigt seinem Transgender-Sohn, wie man sich rasiert. Was für eine sanfte und perfekte Kampagne."





Tanya Compas: "Wow, Gillette hat eine Werbung veröffentlicht, in der ein Vater seinem Transsohn zeigt, wie man sich rasiert. das ist so schön. Mein Herz."





The Mask you live in: "Bravo für mutige Unternehmen wie Gillette, die den Weg in eine inklusive Welt ebnen."





Leah McElirath: Wow, Gillette, in einer Zeit, in der unsere Transbrüder und -schwestern von Trumps Regierung attackiert werden, zeigt dieser Spot die Schönheit und Menschlichkeit von allen, die dazu in der Lage sind, ihr wahres Selbst zu feiern.