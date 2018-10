Wlan makes the world go 'round! Ohne unser geliebtes "drahtloses lokales Netzwerk" geht heutzutage eigentlich kaum noch was - weder im Urlaub noch in der eigenen Wohnung. Kein Wunder, dass sich rund um die Anschlüsse längst eine ganz eigene Kommunikationskultur entwickelt hat. Mit Wlan-Namen kann man sich an lustigen Wortspielen versuchen, Fremdnutzer verwirren oder die Mutter grüßen.

Welche Blüten das treibt, davon zeugt ein aktueller Reddit-Thread: "Was ist der lustigste Wlan-Name, den ihr gesehen habt?", fragt ein User, und binnen Stunden haben bereits hunderte User ihre besten Beispiele geteilt. Lustige Wortspiele wie "Wu-Tang LAN" oder dieses hier sind dabei noch die erwartbarsten Gags, die wohl jedem von uns schon mal so ähnlich begegnet sind:

Zitate aus der Popkultur gehen natürlich auch immer gut. Spotify mag die Musik von R. Kelly gerade aus seinen Playlists verbannen, sein größter Hit lebt aber als Wlan(englisch: WiFi)-Name weiter:

WLAN: "Mom, das hier ist unseres"

Besonders beliebt scheint es auch zu sein, mehr oder weniger versteckte Botschaften anhand des Wlan-Namens zu überbringen - zum Beispiel der unmissverständliche Hinweis an die technisch offenbar nicht so beschlagene Mutter:

Oder der Gruss an die Nachbarn, dass sie beim Liebesspiel möglicherweise ein bisschen leiser sein könnten:

Den eventuellen Fremdnutzer zu verwirren, ist selbstverständlich auch eine Methode:

Oder man versteckt das Passwort wie ein digitales Osterei gleich im Wlan-Namen: "Was ist das Passwort?" Genau: Was. Ist das Passwort.

"Zwei Girls, ein Router"

Natürlich finden sich auch einige Anzüglichkeiten unter den Beispielen, schließlich befinden wir uns hier im weitesten Sinne im Internet - oder wenigstens auf dem Weg dorthin. Manche Namen bedürfen daher keiner ausführlicheren Erklärung:

Zum Abschluss: "Es brennt beim Pinkeln." Aua. Aber immerhin hat er ein schönes Wortspiel draus gemacht: