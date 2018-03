Cornflakes sind einer der beliebtesten Frühstücksbestandteile überhaupt. Doch ihr Ursprung dürfte nur wenigen von euch bekannt sein. Der Erfinder John Harvey Kellogg war Arzt und leitete sogar ein eigenes Sanatorium. Mit der Erfindung der Cornflakes hatte er eine ganz besondere Intention: Er verkaufte die Cornflakes als "gesunde Anti-Masturbations-Morgenmahlzeit". Kellogg war nämlich der Überzeugung, sämtliche sexuelle Aktivitäten seien ungesund für Körper und Geist. Aus diesem Grund schlief er auch in einem anderen Schlafzimmer als seine Ehefrau. Ihre sieben gemeinsamen Kinder waren allesamt adoptiert. Sex mit der Ehefrau nannte er eine "schreckliche Sünde". Und Masturbation sah er sogar als "doppelt abscheulich" an. In seinem Buch "Plain Facts for Old and Young" beschreibt er etliche negative Nebenwirkungen, die Masturbation angeblich auslöse. Dazu gehörten nicht nur Stimmungsschwankungen und Akne, sondern auch Epilepsie und Herzrasen. Während er glaubte, dass Fleisch und stark gewürztes Essen sexuelles Verlangen auslösten, hielt er Nüsse und Getreide für sexuell hemmend. Cornflakes waren damit das perfekte Frühstück, um das sexuelle Verlangen gleich zu Tagesbeginn zu unterdrücken – und damit gesund zu leben.



Aber keine Sorge: Kelloggs Behauptungen sind natürlich absoluter Unfug. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Haferflocken können für eine erhöhte Testosteron-Produktion im Körper sorgen. Das kann das sexuelle Verlangen sogar verstärken. Ihr könnt also weiterhin morgens vollkommen sorgenfrei eure Cornflakes genießen.