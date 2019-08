Realität vs. Schönheit: Influencerin Rianne Meijer präsentiert den Unterschied.





Die Holländerin begeistert ihre Follower normalerweise mit Bildern,





auf denen sie besonders schön in Szene gesetzt ist.





Professionelles Posing vor außergewöhnlicher Kulisse gehört zum Job von Influencern.





Doch entsprechen diese Bilder wirklich der Realität?





Nicht wirklich!

Rianne Meijers Motto lautet: „Didn´t wake up like this“ – „Ich bin so nicht aufgewacht“.





Verpeiltheit vs. Sexyness

Wilde Harre vs. perfekt sitzende Frisur

Grimasse vs. Kussmund

Die 26-Jährige zeigt ihren jungen Followern: So sieht die ungestellte und unbearbeitete Wahrheit aus.





Und nicht nur das: Die Posts offenbaren auch, wie viel Arbeit hinter den vermeintlichen Schnappschüssen so mancher Influencer steckt.