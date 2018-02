Ob dieses Kind jemals wissen wird, wie es seinen Erzeuger nennen soll? Papa? Opa? Denn rein biologisch ist er beides.

Steven ist 22 Jahre alt, als er und seine damals 17-jährige Freundin Eltern eines kleinen Mädchens werden. Unsicher, wie sie sich um das Mädchen kümmern sollen, geben sie sie zur Adoption frei – das berichtet der Nachrichtensender "CBS".



Fast zwei Jahrzehnte später wohnen sie gemeinsam mit ihren Kindern in Henrico County, im US-Bundesstaat Virginia. Ihre erste Tochter, Katie, ist inzwischen 18 Jahre alt und macht sich auf die Suche nach ihren biologischen Eltern. Als sie sich schließlich im November 2016 treffen, ist die Freude groß. Katie zieht sogar für einige Monate mit in das Haus ihrer biologischen Eltern, nennt sie Mama und Papa. Doch im November trennen sich Steven und seine Frau, sie zieht aus, er und Katie bleiben mit Katies Geschwistern zurück.

Fullscreen





Schon vor der Trennung schlief er in Katies Zimmer

Steven und Katie haben eine enge Bindung, bereits einen Monat vor der räumlichen Trennung von seiner Frau soll er auf dem Boden in ihrem Zimmer geschlafen haben.

Am 23. Mai 2017, also knapp sechs Monate nach ihrem Auszug, liest Stevens Ex im Tagebuch eines ihrer Kinder und glaubt ihren Augen kaum. Katie soll schwanger sein und Steven der Vater ihres ungeborenen Kindes. Nach ein paar Anrufen stellt sich heraus: es stimmt! Katie bekommt ein Baby von ihrem biologischen Vater, das Paar ist verliebt, will heiraten. Steven hat Katies jüngere Geschwister sogar gebeten, sie als ihre Stiefmutter zu betrachten.

Die Ex-von-Steven-und-Mutter-von-Katie-und-Oma-des-gemeinsamen-Kindes alarmiert die Polizei. Am 29. November wird gegen die werdenden Eltern ein Haftbefehl erlassen, am 27. Januar dieses Jahres werden sie verhaftet – bei ihnen: ein kleiner Junge, geboren im September 2017. Der inzwischen 42-jährige Vater/Opa und die 20-jährige Mutter/Schwester kommen ins Gefängnis, auf ihre Freilassung wird eine Kaution von 1.000.000 Dollar ausgesetzt.

Während Steven inzwischen auf Kaution freigelassen wurde, ist Katie weiterhin im Gefängnis. Laut Haftbefehl hat das Vater-Tochter-Gespann seinen ersten Gerichtstermin am Montag, 5. Februar.