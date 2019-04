Eine stinknormale Babyparty mit Kuchen und Geschenken für den kommenden Nachwuchs? Kim Kardashian hält davon scheinbar nichts. Die werdende Mutter hat vor der Geburt ihres vierten Kindes eine Babyparty der etwas anderen Art veranstaltet. Auf Snapchat teilte sie ein paar Eindrücke von der Party.

Kim Kardashian: "I'm freaking the fuck out"

Die Geburt von Kardashians Baby per Leihmutterschaft steht in zwei Wochen an. Doch die Tatsache, dass Kim ihr Baby nicht selbst austrägt hilft ihr offenbar nicht dabei zur Ruhe zu kommen. "I'm freaking the fuck out", sagt sie in einer Story.

Mit einer CBD-Babyparty will sie sich daher etwas Entspannung verschaffen. Der Wirkstoff aus der Hanfpflanze, der in den USA legal erhältlich ist, gilt als beruhigend und wird in Kapsel- oder Tropfenform verkauft. CBD soll bei Ängsten und Stresssymptomen helfen oder für einen ruhigeren Schlaf sorgen. Kein Wunder also, dass Kim sich etwas Ruhe dadurch verspricht.

Für die passende Relaxatmosphäre auf der Party sorgten Cannabis-Pflanzen als Dekoration und ein Klangbad für alle Gäste zu Beginn der Party. Denn: "To do a little CBD and have soundbath", sei jedenfalls cooler als an einem Nachmittag ganz normal abzuhängen, findet das It-Girl.

Auf Tischen standen Öle, Salzpeelings, Seifenzutaten und CBD-Extrakte bereit. Dort konnten sich Gäste ihre eigenen CBD-Beautyprodukte zusammenbasteln. Wem das noch nicht genug war, der durfte sich eine CBD-Massage gönnen. Ein bisschen Werbung für die Schuhmarke von Kanye West, dem Ehemann von Kim durfte ebenfalls nicht fehlen. Gäste bekamen ein Paar "Yeezys" geschenkt.

Ob die Leihmutter selbst auch auf der Party war, ist nicht bekannt. Paris Hilton und Model Chrissy Teigen, die auf der Party zu Gast waren, dürfte es jedenfalls gefallen haben. Via Instagram versorgten die beiden ihre Follower ebenfalls mit Babyparty-Content.