Die "Teenage Mutant Ninja Turtles" sind ein Comic-Klassiker: Seit 1984 kämpfen sich die Kröten bereits durch Zeichentrickserien, Realverfilmungen und CGI-Projekte. Dass ihnen dabei zur Stärkung vorzugsweise Pizza auf den Tisch kommt, hat jetzt die Tierschutzorganisation Peta auf den Plan gerufen. In einem Brief an den TV-Sender Nickelodeon, der demnächst eine neue "Turtles"-Staffel an den Start bringen will, fordert die Tierschutzorganisation eine Umstellung der Essgewohnheiten für die Schildkröten.

Nickelodeon hat für die neuen Folgen eine "neue Ausrichtung" angekündigt - und Peta regt in dem Schreiben an, dass diese Ausrichtung doch eine vegane sein könnte: Besonders in New York City, deren Kanalisation die Schildkröten ihr Zuhause nennen, würden schließlich immer mehr Pizzerien auch vegane Angebote machen. "Moderne Kids nehmen veganes Essen an - warum sollten die modernen 'Ninja Turtles' nicht Dasselbe tun?"

Peta: Erst Nintendo, jetzt Nickelodeon

Es ist nicht das erste Mal, dass die Tierschutzorganisation sich an ein Unterhaltungsimperium für Kinder und Jugendliche wendet: Schon häufiger kritisierte sie den Videospielehersteller Nintendo - zum Beispiel dafür, dass Super Mario in "Super Mario Bros. 3" das Kostüm eines Waschbären trug und dies suggerieren würde, dass es okay sei, Pelz zu tragen; oder zuletzt im vergangenen Jahr wegen eines Spieles namens "Wettmelken", in dem das Melken von Kühen angeblich zu harmlos dargestellt wurde.

Der Sender - oder gar die "Turtles" persönlich - haben bislang nicht öffentlich auf den Brief reagiert. Es bleibt also abzuwarten, ob die von Peta vorgeschlagene moderne Ausrichtung tatsächlich dem Geschmack der Kröten entspricht.