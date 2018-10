Es war einer der größten Protestzüge in London seit Jahren: Etwa 670.000 Menschen haben nach Veranstalterangaben in der britischen Hauptstadt gegen den Brexit demonstriert. Aufgerufen zu dem Marsch hatte die Kampagne "People's Vote", die ein zweites Referendum zum EU-Austritt durchsetzen will. Nach ihrem Willen sollen die Briten das Recht bekommen, über ein finales Abkommen abzustimmen. Großbritannien will Ende März 2019 die EU verlassen. Die Verhandlungen mit Brüssel stecken aber in einer Sackgasse.

Das hat offenbar Briten aus dem ganzen Land mobilisiert: Sie wollen eine zweite Chance, daran besteht kein Zweifel mehr, seit sie gestern in Scharen durch die Straßen von London gezogen – wie nicht anders zu erwarten, bewiesen sie dabei vor allem in der Fortmulierung ihres friedlichen Protests jede Menge englischen Humor.

Wir haben eine Auswahl der genialsten Schilder und Sprüche zusammengestellt:

One of the best signs from the #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/nCmScOjpG5 — Zoe Cohen (@ZoeatShine) 21. Oktober 2018

Best sign from the Peoples Vote March. #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/2sVWF1TBk7 — Marc Antony (@MarcAntony91) 20. Oktober 2018

My favourite placard from the #PeoplesVoteMarch. Don't know who this fella is but he got a big chorus of "Happy Birthday". #BabiesAgainstBrexit #PeoplesVote pic.twitter.com/3AFaT283wv — Peter Morley (@pmrly) 21. Oktober 2018