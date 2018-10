Nun ist sie auch in der Hauptstadt online, die umstrittene AfD-Internetplattform, auf der nach dem Willen der Berliner Fraktion Schüler und Eltern Lehrer melden sollen, die sich negativ über die rechtspopulistische Partei äußern. Auch in Hamburg wurde jüngst ein entsprechendes Angebot freigeschaltet, Brandenburg zieht ebenfalls mit, weitere Bundesländer sollen folgen. Ein Unding, findet Arne Schaller, selbst Lehrer und Vorstandsmitglied der Erziehungsgewerkschaft GEW. Mit dem Aufruf würden Schüler instrumentalisiert, ähnliche Methoden hätten Gestapo und Stasi angewandt. O-Ton: "Die Plattform dient einzig und allein dazu, Lehrkräfte einzuschüchtern. Schülerinnen und Schüler sollen Lehrkräfte anzeigen auf dieser Plattform, sollen sie melden, und, na klar sprechen wir von Denunziation. Das ist nichts anderes." Diesen Vorwurf weist der Chef der Berliner AfD-Fraktion, Georg Pazderski, klar zurück. O-Ton: "Das hat überhaupt nichts mit Denunziation zu tun. Ich habe noch mal deutlich gemacht, und wir haben immer wieder deutlich gemacht, es geht uns eigentlich darum, dass das Neutralitätsgebot, das Überwältigungsverbot eingehalten wird, also der Beutelsbacher Konsens. Wir wollen nur, dass die Lehrer das tun, was von ihnen eigentlich verlangt wird und was vorgeschrieben ist." Seine Partei argumentiert, Schüler und Eltern würden sich aus Furcht vor möglichen Nachteilen nicht trauen, ihre Kritik am Lehrerverhalten der Schule mitzuteilen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sieht in dem Portal einen Angriff auf die Demokratie und plädiert für konkrete Gegenmaßnahmen. O-Ton: "Und deswegen haben wir auch schon in Hamburg deutlich gemacht, dass mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, dagegen vorgehen. Ein Mittel ist, dass einfach die AfD-Anlaufstellen jetzt so zugemüllt werden mit entsprechenden E-Mails um deutlich zu machen, das ist eine Methode, die lassen sich weder Schüler noch Lehrer noch Eltern noch diese Gesellschaft bieten." Die Erziehungsgewerkschaft verweist darauf, dass im Falle von Beschwerden bereits öffentliche Anlaufstellen existierten. Zudem sei es die gesetzliche Aufgabe von Lehrern, demokratiefeindliche und diskriminierende Positionen im Unterricht zu thematisieren, heißt es in einem GEW-Merkblatt. Dabei dürften Lehrer Schülern ihre Meinung nicht aufdrängen, ihre persönlichen Ansichten aber sehr wohl äußern.